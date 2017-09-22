ФАС: Поставщиков исполкома Челнов заподозрили в сговоре на торгах

Трех участников электронного аукциона – компании «Технобит» и «Микросистема», а также индивидуального предпринимателя – после жалобы исполкома Набережных Челнов управление ФАС по РТ заподозрило в сговоре и возбудило дело, передает пресс-служба ведомства.

«Технобит» и бизнесмен за три минуты снизили начальную цену (2,3 млн рублей) более чем на 20% (до 1,8 млн). При этом участники аукциона подали заявки с одного и того же IP-адреса. На дату проведения все трое были зарегистрированы в Самаре. Победителем аукциона признали «Микросистему». Ее конкурентов при рассмотрении вторых частей заявок отстранили от участия в аукционе по формальному признаку: не было декларации о соответствии участника требованиям Федерального закона о контрактной системе.

Участие компаний и предпринимателя — формальная имитация конкурентной борьбы, подытожили в управлении, подчеркнув, что изначально они согласовали действия, дабы «Микросистема» заключила госконтракт по максимально возможной цене.

Аукцион провели, чтобы определить победителя, который поставит исполкому автограда компьютерные комплектующие.