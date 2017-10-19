Фаузия Байрамова назвала власть Татарстана “случайными людьми”

Татарская писательница, основатель партии национальной независимости "Иттифак" Фаузия Байрамова заявила в интервью "Idel.Реалии", что нынешние руководители Татарстана — это "случайные люди в татарской истории". Такое мнение она высказала, отвечая на вопрос про лидера татарской нации в ее понимании.

— Точно не наши руководители. Наши нынешние руководители, начиная с Шаймиева, заканчивая Миннихановым и Мухаметшиным — это случайные люди в татарской истории. Это только фамилии, а не борцы за татарский народ. Их посадили, они и сидят. Уберут — уйдут, — сказала Фаузия Байрамова.

Рассуждая о том, почему республиканские власти не борются за преподавание татарского языка в школах, Байрамова констатировала, что "они все еще надеятся на то, что Москва придет, проверит и все останется так, как есть".

— Сейчас надо открытым текстом сказать федеральным властям и народу следующее: "Исчезновение татарского языка в школах ведет к исчезновению татарской нации. Вы этого хотите?" Я бы именно так сказала, — подчеркнула Байрамова.

Напомним, челнинская активистка уже дважды была осуждена за разжигание межнациональной ненависти и вражды.