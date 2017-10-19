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19 октября в 16:18
Прокуратура Челнов признала ограничение прав родителей в выборе языка преподавания
Прокуратура Челнов признала ограничение прав родителей в выборе языка преподавания

Это первый ответ городского надзорного ведомства, который, по сути, встал на защиту родителей в вопросе добровольного изучения татарского языка.

19 октября в 16:08
Незаконную добычу раков в Татарстане крышевал полицейский
Незаконную добычу раков в Татарстане крышевал полицейский

Новые подробности появились в уголовном деле, сообщает следственное управление по РТ.

19 октября в 15:16
Фаузия Байрамова назвала власть Татарстана “случайными людьми”
Фаузия Байрамова назвала власть Татарстана “случайными людьми”

Основатель татарской партии национальной независимости “Иттифак” не считает ни Шаймиева, ни Минниханова лидерами татарской нации.

19 октября в 14:42
В Набережных Челнах самые чистые берега Татарстана
В Набережных Челнах самые чистые берега Татарстана

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан подвело итоги конкурсов «Родники Татарстана» и «Чистый берег».

19 октября в 13:32
Челнинка примет участие в конкурсе красоты
Челнинка примет участие в конкурсе красоты

Олеся Галимова претендует на звание “Мисс Event beauty” Россия 2017.

19 октября в 12:31
В Татарстане на пожаре спасли 15 человек
В Татарстане на пожаре спасли 15 человек

В одном из домов Нижнекамска загорелась квартира на пятом этаже.

19 октября в 11:13
Ученики челнинского лицея стали вторыми на чемпионате WorldSkills в Абу-Даби
Ученики челнинского лицея стали вторыми на чемпионате WorldSkills в Абу-Даби

Команда по мобильной робототехнике выступала в крупнейшем мировом чемпионате рабочих профессий.

19 октября в 10:51
Минздрав планирует запретить курить кальяны и вейпы в кафе и ресторанах
Минздрав планирует запретить курить кальяны и вейпы в кафе и ресторанах

Согласно антитабачной концепции, Минздрав предлагает также ограничить курение в личных автомобилях и запретить продажу вейпов несовершеннолетним.

19 октября в 10:35
Троим челнинцам понадобилась помощь медиков после ДТП
Троим челнинцам понадобилась помощь медиков после ДТП

Накануне в вечернее время в автограде произошло сразу несколько ДТП с пострадавшими.

19 октября в 09:52
“Мусорщики”: население Татарстана должно платить за вред от ТБО, наносимый окружающей среде
“Мусорщики”: население Татарстана должно платить за вред от ТБО, наносимый окружающей среде

Со следующего года эту плату введут для предприятий, имеющих полигоны, но они заявили, что сразу тогда обанкротятся.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 15:16
Рубрика: Вечерка On-Line

Фаузия Байрамова назвала власть Татарстана “случайными людьми”

Фаузия Байрамова назвала власть Татарстана &#8220;случайными людьми&#8221;

Татарская писательница, основатель партии национальной независимости "Иттифак" Фаузия Байрамова заявила в интервью "Idel.Реалии", что нынешние руководители Татарстана — это "случайные люди в татарской истории". Такое мнение она высказала, отвечая на вопрос про лидера татарской нации в ее понимании.

— Точно не наши руководители. Наши нынешние руководители, начиная с Шаймиева, заканчивая Миннихановым и Мухаметшиным — это случайные люди в татарской истории. Это только фамилии, а не борцы за татарский народ. Их посадили, они и сидят. Уберут — уйдут, — сказала Фаузия Байрамова.

Рассуждая о том, почему республиканские власти не борются за преподавание татарского языка в школах, Байрамова констатировала, что "они все еще надеятся на то, что Москва придет, проверит и все останется так, как есть".

— Сейчас надо открытым текстом сказать федеральным властям и народу следующее: "Исчезновение татарского языка в школах ведет к исчезновению татарской нации. Вы этого хотите?" Я бы именно так сказала, — подчеркнула Байрамова.

Напомним, челнинская активистка уже дважды была осуждена за разжигание межнациональной ненависти и вражды. 

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Комментарии:

.
19.10.2017 15:57

А она, вероятно, считает себя  ВЕЛИКИМ ЧЕЛОВЕКОМ.
Какой след она оставила как писательница в татарской литературе?
Никакого!!!
Амбиции и злоба у неё зашкаливают. А как человек и писатель полный ноль!
Поднимите руки кого интересует мнение полного нуля!

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.
19.10.2017 19:59

Что-то она написала (правда, я не читал)... Говорить может, что хочет, но кто будет помнить её книги и её слова, после того, как она уйдёт в другой мир? Только историки-узкие специалисты, которые будут изучать это период истории... Собака лает, а караван идёт...

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.
19.10.2017 22:17

“... писательница, основатель партии...” , редакция, почему не пишите, что она еще и уголовница - рицедивистка ? 
Именно -  в 2014 году была ВНОВЬ признана виновной в разжигании межнациональной розни (статья 282, ч.1) и осуждена на 1 год условно. Кстати, у среди ваших сотрудников никого нет “от смешанных браков” ? А то у этой “писательницы” есть весьма оригинальное мнение о  том, как с такими надо поступить.

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