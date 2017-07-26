Фестиваля цветов в Челнах опять не будет на площади “Азатлык”

Из-за реконструкции площади Азатлык, фестиваль цветов в конце августа пройдет на спуске от проспекта Чулман до майдана. Об этом заявил на проходящей в эти минуты в мэрии пресс-конференции градоначальник Наиль Магдеев.

Напомним, что в прошлом году формат традиционного фестиваля, к возмущению многих челнинцев, был кардинально изменен - композиции из цветов "раскидали" по всему городу, тогда как раньше жители могли полюбоваться ими в одном месте на площади "Азатлык".