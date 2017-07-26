Из-за реконструкции площади Азатлык, фестиваль цветов в конце августа пройдет на спуске от проспекта Чулман до майдана. Об этом заявил на проходящей в эти минуты в мэрии пресс-конференции градоначальник Наиль Магдеев.
Напомним, что в прошлом году формат традиционного фестиваля, к возмущению многих челнинцев, был кардинально изменен - композиции из цветов "раскидали" по всему городу, тогда как раньше жители могли полюбоваться ими в одном месте на площади "Азатлык".
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Сегодня в новостях:
|26 июля в 12:20
Фестиваля цветов в Челнах опять не будет на площади “Азатлык”
Чтобы увидеть живые композиции, жителям города придется пройти от проспекта Чулман до майдана.
|26 июля в 11:05
В Татарстане поставят памятник погибшему в Сирии Герою России
Кроме того, именем Ахметшина в Лаишевском районе назовут будущий парк, проект которого в настоящее время разрабатывается.
|26 июля в 10:23
Омбудсмен РТ не считает фотосессию в елабужском храме оскорблением чувств верующих
Однако факт, по мнению Сарии Сабурской, бесспорно достоин морального осуждения.
|26 июля в 09:54
Челнинцы смогут обменять старые iPhone на новые
Сдать старый гаджет и получить новый можно будет в магазинах re:Store, «Связном» и «М.видео».
|26 июля в 08:35
Челны вошли в Топ-3 рейтинга городов по качеству работы коммунальных служб
В среднем по стране участники опроса поставили коммунальным службам пять баллов из десяти.
|26 июля в 08:13
“Татнефть” хочет стать единоличным поставщиком топлива для Минобороны РФ
В настоящий момент ведомство закупает нефтепродукты, в основном, у ЛУКОЙЛа, “Роснефти” и “Газпром нефти”.
|25 июля в 15:17
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии на 200 рублей
В общей сложности в стране 43 млн пенсионеров, из них примерно треть продолжают работать
|25 июля в 13:15
Следком начал проверку скандальной фотосессии в храме для челнинского журнала
Редакция журнала дала официальный ответ и извинилась перед теми, «кого эта ситуация задела».
|25 июля в 13:03
Данис Зарипов: «Не могу сейчас говорить. Перезвоните года через два»
Нападающий отказался комментировать свою дисквалификацию до 22 мая 2019 года за употребление допинга.
|25 июля в 11:06
В Татарстане масло подорожало на 25%, хлеб – на 10%
Хотя официальная инфляция составила за этот период всего 3,1%. При этом сами граждане продолжают беднеть.
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Правдомер
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Министерство образования и науки РТ
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12 июля, 2017
Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс: «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".
Фестиваля цветов в Челнах опять не будет на площади “Азатлык”
Из-за реконструкции площади Азатлык, фестиваль цветов в конце августа пройдет на спуске от проспекта Чулман до майдана. Об этом заявил на проходящей в эти минуты в мэрии пресс-конференции градоначальник Наиль Магдеев.
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Желаю тем кто дал добро и проводил эти работы быть раздавленными так же вместе со всей своей семьёй!!
Ублюдки.
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Просто ужас. Предыдущую вашу статью читала, плакала, после этой рыдали всей семьей. Не пойму, как еще держатся...
Как можно судить человека по его лицу а то что у него на мундире медали это как? Медали купить нельзя их...
Насколько я знаю, Калмашом руководит женщина, госпожа Габдуллина. Неужели не боится, что убийство птиц...
У Закирова у самого вид бандита, вряд ли такой человек честен и чистый.
аукнется это им все со временем,особенно - под занавес жизни, а может и раньше.
Желаю смерти этим убийцам. Мрази и фашисты, по другому не скажешь.
в середине или даже в начале августа они уже улетают, и какие же это сельчане если природу даже не знают, как...
Вот нахрена нам все эти пикетёры. Лучше бы эти пикетеры взяли метлы и мешки для мусора и убрались бы там где...
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