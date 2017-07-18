FINA: Казань проведет ЧМ по плаванию на короткой воде в 2022 году

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года пройдет в Казани. Международная федерация плавания (FINA) выбрала столицу Татарстана для проведения соревнований.

Презентация города состоялась сегодня, 17 июля, в Будапеште, где в эти дни проходим ЧМ по водным видам спорта. Рассматривались города, претендующие на проведение турниров в 2022 и 2024 годах. Конкурентами Казани были Тайбэй и Гонконг.

"Это очень волнительный момент для федерации плавания FINA, - сказал Хулио Маглионе перед тем, как назвать горо-хозяин турнира. - Все города, которые претендовали на соревнования, провели очень большую работу. И представили блестящие презентация. Хочу поблагодарить их всех. Но мы - спортивная организация. А значит, должны быть победители. В нашем случае - 2 победителя. И я хочу назвать города. 2022 год - победителем стал Казань".

После этого Владимир Леонов вышел на сцену, чтобы подписать договор о проведении турнира.

Решение о том, что Казань станет местом проведения чемпионата мира по плаванию на дистанции 25 м, было одобрено единогласно, пишет "Татар-Информ".