Финпрогноз: ОПЕК сдает позиции

Несколько лет назад российские нефтяные олигархи скептически посматривали в сторону американских «сланцевиков». На тот момент себестоимость добычи сланцевой нефти колебалась около 100 долларов за баррель, в то время как себестоимость добычи нефти марки Urals была около 20 долларов за баррель. Такое положение дел давало основание для беспечной жизни российских нефтедобытчиков. Однако технологии в США не стояли на месте и теперь добыча сланцевой нефти рентабельна при цене ниже 40 долларов за бочку, причем процесс удешевления добычи продолжается постоянно. США удачно воспользовались соглашением о сокращении производства нефти, заключенным в конце прошлого года странами ОПЕК и другими добывающими государствами, и открыли свои скважины на полную мощность. В последние месяцы Штаты нарастили объем добычи на 600 000 баррелей в сутки, что составляет половину того объема, на который сократили добычу страны ОПЕК. США, не связанные никакими обязательствами, продолжают толкать цены на нефть вниз. По прогнозу уже в следующем году добыча нефти в США в плотную приблизится к 10 миллионам баррелей. В сложившейся ситуации странам ОПЕК не остается ничего другого, как наращивать собственную добычу и, соответственно, терять контроль над ценообразованием. Уже сейчас цены на нефть марки Brent вошли в крутое пике. Рекомендации по доллару прежние – докупать на текущих уровнях цен.