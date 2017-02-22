Финпрогноз: Трамп обманул надежды депутатов

В середине ноября Госдума России стоя аплодировала по поводу избрания президентом США Дональда Трампа, а вечером в его честь закатила шикарный банкет. Но уже тогда предвыборные обещания Трампа о снятии санкций с России выглядели не вполне надежными. Президент США не заинтересован принимать решения, идущие в разрез с мнением Конгресса, так не далеко и до импичмента. Это в конце концов и произошло – Трамп отмежевался от своих обещаний и потребовал через своего представителя от России вернуть Украине Крым и прекратить военные действия в Донбассе. Это предполагает дальнейшую экономическую блокаду и отставание России в мировом технологическом развитии. Евросоюз, всегда смотрящий в рот США, тоже не планирует отмену санкций. А на прошлой неделе, на фоне «нефтегазовой войны» с Белоруссией, сюрприз нам преподнес господин Лукашенко. Белоруссия приобрела 600 тысяч баррелей иранской легкой и тяжелой сырой нефти у NIOC для отгрузки в феврале. Это первая покупка иранской нефти Белоруссией после отмены международных санкций против Тегерана в прошлом году. Нефть будет поставлена в Белоруссию через порт Одессы, или же через латвийский Вентспилс. Данный факт никак не служит плюсом для нашего нефтегазового сектора. Доллар по-прежнему остается привлекательным для покупок.