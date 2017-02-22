Финпрогноз: Трамп обманул надежды депутатов

В середине ноября Госдума России стоя аплодировала по поводу избрания президентом США Дональда Трампа, а вечером в его честь закатила шикарный банкет. Но уже тогда предвыборные обещания Трампа о снятии санкций с России выглядели не вполне надежными. Президент США не заинтересован принимать решения, идущие в разрез с мнением Конгресса, так не далеко и до импичмента. Это в конце концов и произошло – Трамп отмежевался от своих обещаний и потребовал через своего представителя от России вернуть Украине Крым и прекратить военные действия в Донбассе. Это предполагает дальнейшую экономическую блокаду и отставание России в мировом технологическом развитии. Евросоюз, всегда смотрящий в рот США, тоже не планирует отмену санкций. А на прошлой неделе, на фоне «нефтегазовой войны» с Белоруссией, сюрприз нам преподнес господин Лукашенко. Белоруссия приобрела 600 тысяч баррелей иранской легкой и тяжелой сырой нефти у NIOC для отгрузки в феврале. Это первая покупка иранской нефти Белоруссией после отмены международных санкций против Тегерана в прошлом году. Нефть будет поставлена в Белоруссию через порт Одессы, или же через латвийский Вентспилс. Данный факт никак не служит плюсом для нашего нефтегазового сектора. Доллар по-прежнему остается привлекательным для покупок.
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Сегодня в новостях:
|22 февраля в 15:15
Полтора миллиона рублей пообещал Минниханов за информацию об убийстве африканского студента КФУ
Напомним, тело 24-летнего второкурсника юрфака Махджуба Тиджаки Хасана было обнаружено 16 февраля с черепно-мозговой травмой и множественными ножевыми ранениями.
|22 февраля в 13:25
Рустам Минниханов попал в медиарейтинг российских мужчин
Список возглавил (с большим отрывом) Владимир Путин, а президент Татарстана занял 14 место.
|22 февраля в 11:47
Артем Прокофьев обиделся на челнинцев
Депутат Госсовета РТ заметил, что чем больше жители автоград а получают из республики поддержки, тем меньше голосуют за коммунистов.
|22 февраля в 10:07
Вкладчик Татфондбанка устроил в Челнах одиночный пикет
Таким образом мужчина хотел привлечь внимание к проблеме Премьер-министра РТ Ильдара Халикова, который приехал на отчетную сессию горсовета.
|22 февраля в 09:37
Новый мост через Волгу построят под Казанью
Таким образом, вокруг столицы Татарстана замкнется кольцо объездной дороги, которая сократится на целых 100 километров.
|22 февраля в 09:33
Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша
Читатель прислал в редакцию видео, на котором заметно, как с крыши одной из подземок на остановке «Электротехников» капает вода.
|22 февраля в 09:16
Женщина впала в кому в Челнах после наезда машины
По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.
|22 февраля в 08:53
В РТ обвиняемого в экстремизме не смогли доставить в суд из-за клаустрофобии
Мужчина не может находиться в закрытом автозаке, который возит обвиняемых в суд. Данис Сафаргали обвиняется в экстремизме. Он негативно высказывался о русских, Русской православной церкви.
|22 февраля в 08:35
49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди активистов республики
Получить квартиру сможет активист одного из молодежных объединений РТ в возрасте от 18 до 35 лет, ведущий активную общественную деятельность, нуждающийся в улучшении жилищных условий.
|22 февраля в 08:27
В Челнах «ролевые игры» супругов и их знакомого закончились поножовщиной
Семейная пара пригласила в гости знакомого - разнообразить сексуальную жизнь. Но после того, как фантазии мужа были удовлетворены, он приревновал свою благоверную к новому партнеру.
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Правдомер
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Рамиль Халимовзаместитель руководителя исполкома города
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09 февраля, 2017
Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»
Комментарии посетителей
Господин Прокофьев, надо искать причину провалов в себе, а не в других. Ваш Миргалимов, при вашем молчаливом...
итоги, кстати, весьма неплохие, а главное Магдеев с дольщиками разобрался наконец-то, очень благодарен ему....
На Универсаме подземка тоже течёт и на неё 2 раза деньги тратили. Первый раз вообще ужас, что там сотворили и...
Он не прикидывается) Если посмотреть на это с другого ракурса - спич был не в адрес челнинцев, а в адрес...
Он зачем дурачком прикидывается, знает же, что выборы нечестные и ЕР приписали голоса
А, как же он будет в камере сидеть, бедолага?
Что бы шли рабочие на завод что надо сделать... Правильно поднять зарплату и создать условия труда а так как...
Обычно фирма-монополист ООО “Школьное питание” с прошлого века проверяет себя сама. А тут, видимо, проверки...
Ходят слухи что их каток собираются закрыть под очередной ТЦ
Непонятно. Вообще лишили госаккредитации или только по указанной специальности? Там же учителей по разным...
Игорь, ну что же Вы так про отца то ... PS: уши у него были сильно оттянутые ?
Да, действительно, слово секретарь - многозначное: 1) секретарь в приёмной 2) секретарь райкома (горкома,...
У меня отец был мусульманин свинью жрал за уши не оттянешь и ничего
Моя мама родом с Хайбуллинского района Башкортостана ,ее отца и дядю тоже арестовали и репрессировали как...
Даю пояснения. В 1936 г Тукееву Федосию(Федору) Петровну 14-летнию направили работать в автобазу в г Баймак,...
Скорее всего нашли крайнего.Ему светит Белый лебедь.Ну или Чёрный дельфин.
А почему в РТ нельзя выращивать свинок? Кроме мусульман есть и другие народы, которым она совсем не запрещена...
Уважаемый Юрий Иванович! От всей души поздравляю с Юбилеем!!! И желаю крепкого здоровья и бодрости духа на...
Вероника, умница. Наверное, многие челнинцы знают о том, как ты росла и следили за твоей судьбой. Ты самая...
Придурок, возьми другой ник. Этот опасен. Предупреждали - могут вычислить. Сейчас по IP Великого и Ужасного...