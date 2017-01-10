ФК КАМАЗ дарит айфоны своим болельщикам

|10 января в 13:34
Первый розыгрыш телефона в рамках акции «Анкета Болельщика» пройдет 13 января.
|10 января в 13:12
В Набережных Челнах производство на заводе стартует 12 января, в Елабуге – 16 числа.
|10 января в 12:35
Командам предстоит ориентирование по территории парка Гренада и соревнования по экстремальным и туристическим видам спорта.
|10 января в 11:53
Необычные предметы прибило к берегу, где их заметили сотрудники охраны санатория.
|10 января в 10:11
Видео в рамках всемирного флешмоба челнинские спортсмены, которые сейчас проходят “испытание Дакаром”, сняли на бивуаке.
|10 января в 09:57
По данным ГИБДД, автомобиль «Опель Астра» столкнулся с грузовиком «МАЗ». После аварии легковой автомобиль воспламенился, его водитель скончался на месте аварии.
|10 января в 09:51
Отпуск коснулся основной части персонала, но не всей. В штатном режиме продолжают работать ремонтные и сервисные службы. К работе камазовцы приступят 23 января.
|10 января в 09:09
Исполком просит автовладельцев следить за объявлениями об уборке дорог и отгонять машины.
|10 января в 08:11
А за 15 км до финиша спортсменам пришлось менять колесо. Из-за этого камазовцы опустились на 3 и 4 место в гонке Africa Eco Race.
|09 января в 16:29
Авария спровоцировала небольшой затор, который усугубится вместе с приближением часа-пик.
Комментарии посетителей
Перезагрузись, придурок
Таблетки для похудения в 16 лет.Видать свинья была мама не горюй.
А вот такие тупые и продажные, готовые на всё ради нескольких десятков рублей, видимо, готовы и к тому, что...
Продолжения не нужно, скучно и банально.
Не нужна запятая в заголовке, позорники неграмотные.
“По факту” учите отвечать своего ублюдочного напарника с ником “Непонял” Да, и что так вяло, Алсу ? Жуйте...
Ну, то есть, по факту ответить нечем, тупо хамством? Тогда так скажу, возвращаясь к теме новости: берегите ваш...
Алсу, вы с этим тупоумным из одной канистры что ли хлебаете ? Ваш бред все забористее... Вы же сами заявили что...
“498 из 987 - обратились по вопросам получения микрозайма на льготных условиях” Что не понятно?
“Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления...
Если ты такой продажный, то думаешь, что все вокруг тебя такие же. Не суди обо всех по себе. Работа врачей -...
987 предпринимателей обратились ... из них 498 ... ???
А врачам что то мешало это сделать ? У вас, журнализдов, во всех дежурных частях и регистратурах сидит свой...
Нет, это ты тупой. Врачи не могли эту информацию передать журналистам, они вообще журналистам ничего не...
непонятливому. Похоже вы с вашей подружкой Алсу по интеллекту как два сапога ... Или валенка. Та меня чуть ли...
“Выяснить очень легко...” Не понял: кому выяснить? Кто будет выяснять? Просто любой человек придёт в больницу,...
Вообще то в Мамадыше не 100500 больниц, и выяснить ФИО пациента с такой “вкусной” для вас, желтушных...
Солидарен..
Никакой врачебной тайны не раскрыто - не указано данных пациента, по которым его можно идентифицировать....
Сергуня, завязывай с праздниками и с боярышником. Или переходи на более качественный шмурдяк.