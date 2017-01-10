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Сегодня в новостях:
10 января в 13:34
ФК КАМАЗ дарит айфоны своим болельщикам
ФК КАМАЗ дарит айфоны своим болельщикам

Первый розыгрыш телефона в рамках акции «Анкета Болельщика» пройдет 13 января.

10 января в 13:12
Ford Sollers заявил о переходе на 5-дневную рабочую неделю
Ford Sollers заявил о переходе на 5-дневную рабочую неделю

В Набережных Челнах производство на заводе стартует 12 января, в Елабуге – 16 числа.

10 января в 12:35
В Челнах пройдет городское первенство по туризму
В Челнах пройдет городское первенство по туризму

Командам предстоит ориентирование по территории парка Гренада и соревнования по экстремальным и туристическим видам спорта.

10 января в 11:53
На пляже санатория в Сочи обнаружены останки тел и обломки рухнувшего Ту-154
На пляже санатория в Сочи обнаружены останки тел и обломки рухнувшего Ту-154

Необычные предметы прибило к берегу, где их заметили сотрудники охраны санатория.

10 января в 10:11
“КАМАЗ-Мастер” выложил ролик в стиле Mannequin Challenge (ВИДЕО)

Видео в рамках всемирного флешмоба челнинские спортсмены, которые сейчас проходят “испытание Дакаром”, сняли на бивуаке.

10 января в 09:57
Татарстанец заживо сгорел в автомобиле после столкновения с фурой (ВИДЕО)
Татарстанец заживо сгорел в автомобиле после столкновения с фурой (ВИДЕО)

По данным ГИБДД, автомобиль «Опель Астра» столкнулся с грузовиком «МАЗ». После аварии легковой автомобиль воспламенился, его водитель скончался на месте аварии.

10 января в 09:51
Камазовцы ушли в двухнедельный оплачиваемый отпуск
Камазовцы ушли в двухнедельный оплачиваемый отпуск

Отпуск коснулся основной части персонала, но не всей. В штатном режиме продолжают работать ремонтные и сервисные службы. К работе камазовцы приступят 23 января.
10 января в 09:09
График уборки местных проездов и улиц Челнов на сегодня
График уборки местных проездов и улиц Челнов на сегодня

Исполком просит автовладельцев следить за объявлениями об уборке дорог и отгонять машины.

10 января в 08:11
Команда Андрея Каргинова помогла “засевшему в песках” экипажу Сергея Куприянова
Команда Андрея Каргинова помогла “засевшему в песках” экипажу Сергея Куприянова

А за 15 км до финиша спортсменам пришлось менять колесо. Из-за этого камазовцы опустились на 3 и 4 место в гонке Africa Eco Race.

09 января в 16:29
Народный журналист: четыре машины столкнулись на проспекте Мира
Народный журналист: четыре машины столкнулись на проспекте Мира

Авария спровоцировала небольшой затор, который усугубится вместе с приближением часа-пик.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Новости

Выпуск 1 от 10 января, 2017г.
10 января 2017г. 14:56

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в 13:34
Рубрика: Вечерка On-Line

ФК КАМАЗ дарит айфоны своим болельщикам

ФК КАМАЗ дарит айфоны своим болельщикам

Футбольный клуб «КАМАЗ» решил провести розыгрыш ценных призов - айфонов. Новые телефоны достанутся тем, кто пройдет бесплатную регистрацию на сайте и заполнит "анкету болельщика", где помимо своих данных можно оставить пожелания руководству клуба.

Первый розыгрыш пройдет 13 января 2017 года. О результатах можно будет узнавать в социальных сетях и на сайте футбольного клуба «КАМАЗ» 

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