ФК КАМАЗ дарит айфоны своим болельщикам

Футбольный клуб «КАМАЗ» решил провести розыгрыш ценных призов - айфонов. Новые телефоны достанутся тем, кто пройдет бесплатную регистрацию на сайте и заполнит "анкету болельщика", где помимо своих данных можно оставить пожелания руководству клуба.

Первый розыгрыш пройдет 13 января 2017 года. О результатах можно будет узнавать в социальных сетях и на сайте футбольного клуба «КАМАЗ»