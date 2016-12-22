ФК “КАМАЗ” хочет оставить свое название

Президент ФК "КАМАЗ" Наиль Магдеев хочет оставить название клуба. Об этом он заявил журналистам сегодня во время пресс-конференции.

- Я, как Президент клуба, буду лично говорить с руководством КАМАЗа, уговаривать, чтобы название осталось, - сказал мэр Челнов.

Напомним, срок договора, по которому футбольный клуб носит название автогиганта, уже истек и судя по комментариям представителей ПАО "КАМАЗ" (который перестал быть основным спонсором ФК), они были настроены на смену наименования.