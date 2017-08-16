ФК “КАМАЗ” ищет телеведущего для своего ТВ

Футбольный клуб «КАМАЗ решил создать свое телевидение, сообщает портал "Челны 24". Стало известно, что клуб предложил вакансию ведущего своего клубного канала известным журналистам и медийным персонам. Среди потенциальных ведущих KAMAZTV клуб выбрал журналистов Юрия Дудя, Георгия Черданцева, Константина Генича, Дмитрия Шнякина, бывшего футболиста Евгения Савина, а также создателя баттл-площадки Versus Александра Тимарцева, более известного как Ресторатор.

В текущем сезоне «КАМАЗ» выступает в первенстве ПФЛ, занимая после четырёх матчей седьмое место в зоне «Урал-Приволжье», набрав 6 очков.