ФК «КАМАЗ» приглашает болельщиков на встречу с руководством и командой

Последняя подобная встреча проводилась в 2013 году. С тех пор в клубе произошли колоссальные изменения.

Как сообщает пресс-служба исполкома города, на этом мероприятии расскажут о целях и задачах а ближайшее время, представят игроков, новичков и тренерский штаб команды.

Встреча состоится сегодня, 26 апреля, в 19:00 в кинокомплексе «Иллюзиум», зал «Премьер».

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