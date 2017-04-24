ФК “КАМАЗ” приглашает челнинцев на встречу с командой

Встреча с болельщиками - одно из значимых мероприятий во взаимоотношениях команды с теми, кому небезразлична судьба клуба. Футболисты играют для болельщиков, и поклонники команды должны знать о положении дел в футбольном клубе «КАМАЗ».

Последняя подобная встреча проводилась в далёком 2013 году и с тех пор в клубе произошли коллосальные изменения.

Цели и задачи на ближайшее время, представление игроков, новичков и тренерского штаба команды, планы и пути их реализации – обо всём этом и многом другом вы сможете узнать на этом мероприятии.

26 апреля 2017 года в 19.00 состоится встреча болельщиков с командой и руководством клуба. Место встречи – кинокомплекс «Иллюзиум», зал «Премьер». Вход свободный!

А уже 30 апреля на стадионе парка "Гренада" состоится первая домашняя игра нынешнего года. Соперник – новотроицкая "Носта". Начало матча в 17:00