ФК “КАМАЗ” стал обладателем Кубка Федерации Футбола РТ 2017 года

16 февраля, в Казани завершился предсезонный турнир среди клубов ПФЛ на Кубок Федерации футбола Татарстана. Одержав победу в последнем туре, его победителем стал «КАМАЗ», набравший 11 очков, сообщает пресс-служба исполкома города.
Как отметил председатель Федерации Футбола РТ Александр Гусев, впервые в истории этого турнира, татарстанская команда стала обладателем кубка.
В турнире приняли участие 6 команд, в том числе "Зенит" - Ижевск, "Зенит"- Пенза, "Волга Ульяновск", "Урал-2"- Екатеринбург и "Уфа-Д". ФК КАМАЗ одержал 3 победы и дважды сыграл вничью.
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