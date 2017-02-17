ФК “КАМАЗ” стал обладателем Кубка Федерации Футбола РТ 2017 года

16 февраля, в Казани завершился предсезонный турнир среди клубов ПФЛ на Кубок Федерации футбола Татарстана. Одержав победу в последнем туре, его победителем стал «КАМАЗ», набравший 11 очков, сообщает пресс-служба исполкома города.

Как отметил председатель Федерации Футбола РТ Александр Гусев, впервые в истории этого турнира, татарстанская команда стала обладателем кубка.

В турнире приняли участие 6 команд, в том числе "Зенит" - Ижевск, "Зенит"- Пенза, "Волга Ульяновск", "Урал-2"- Екатеринбург и "Уфа-Д". ФК КАМАЗ одержал 3 победы и дважды сыграл вничью.