Ford-Sollers до конца года увеличит штат сотрудников в Татарстане на 800 человек

Компания Ford-Sollers из-за растущего спроса на автомобили (на 50%) планирует увеличить общую численность сотрудников на предприятиях в Татарстане на 800 человек.

«До конца года будет набрано дополнительно до 800 новых сотрудников на заводы в Татарстане, таким образом их общая численность увеличится на 30%», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В связи с этим в декабре на заводе в Елабуге впервые с 2013 года будет введена вторая смена.

Напомним, предприятие выпускает автомобили Ford Fiesta и Ford EcoSport в Набережных Челнах, а также Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге.



