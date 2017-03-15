Ford Sollers в Челнах начал печатать на 3D принтере детали конвейера

В рамках модернизации производственных процессов Ford Sollers впервые начал печатать специальное оборудование для конвейера на собственном 3D принтере. Первыми были напечатаны безопасные накладки на пневматическое оборудование в цехах сборки и сварки автомобилей Ford EcoSport и Ford Fiesta. Технология запущена на заводах Ford Sollers во Всеволожске и Набережных Челнах и позволяет печатать около 30 разных наименований деталей.
Технология 3D печати является экономичным способом производства деталей, сообщает пресс-служба завода. Определенные детали оборудования выходят из строя раньше, чем само оборудование, в связи с чем возникает необходимость покупки нового оборудования целиком. Теперь, благодаря 3D печати, срок службы оборудования продлевается в 2 раза.
На компьютере с помощью специальной программы создается виртуальный шаблон детали. Далее программным способом происходит обработка модели с целью ее разделения на слои. Затем приступает к работе принтер: печатающая головка сильно нагревается и плавит пластик, после чего расплавленный материал подается с нижней части печатающей головки, послойно формируя готовое 3D изделие. Материалы, используемые для 3D печати деталей обладают отличными свойствами: гибкий пластик Flex – позволяет колпачку гнуться как резина, а твердый пластик ABS, который является аналогом пластика детских конструкторов, обеспечивает необходимую прочность.
Комментарии посетителей
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А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
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