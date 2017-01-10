Ford Sollers заявил о переходе на 5-дневную рабочую неделю

Ford Sollers сообщает о том, что заводы компании начинают работу по расширенному производственному графику – 5 дней в неделю –после завершения зимних каникул. Три производственных площадки во Всеволожске, в Набережных Челнах и завод двигателей в Елабуге, ранее работавшие 4 дня в неделю, с начала 2017 года переходят на новый режим работы для выполнения увеличенной производственной программы.

Производство на двигателестроительном заводе Ford Sollers стартовало 9 января, на заводе в Набережных Челнах производство стартует 12 января, на площадке во Всеволожске – 12 января, на заводе в Елабуге – 16 января.

«Мы рады начать год с перехода на полную рабочую неделю на всех предприятиях компании Ford Sollers. Несмотря на то, что ситуация на рынке остается крайне сложной, мы видим признаки стабилизации спроса, а также положительный эффект от наших усилий по выводу на рынок новых локализованных и адаптированных для России моделей Ford. Мы благодарим органы власти на федеральном и региональном уровнях за поддержку автопроизводителей и рынка в целом, а также надеемся на дальнейшую реализацию мер в области развития автомобильной промышленности в 2017 году», – прокомментировал Марк Овенден, Президент и CEO Ford Sollers.