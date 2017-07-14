Фотографы и няни теперь могут не регистрировать ИП

Госдума освободила самозанятых граждан от обязательной регистрации в качестве ИП. Об этом сообщается на официальной страничке в Твиттере Думы.

Инициаторами поправок в Гражданский кодекс выступили председатели комитетов Госдумы по бюджету и налогам, госстроительству и законодательству Андрей Макаров и Павел Крашенинников.

«Предполагается, что при осуществлении некоторых видов приносящей доход деятельности граждане могут быть освобождены от необходимости несения зачастую обременительных обязанностей, установленных для индивидуальных предпринимателей», — говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, речь идет о фотографах, нянях или репетиторах.