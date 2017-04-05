ФСБ опровергла слухи о готовящихся терактах в Татарстане

Жители Татарстана стали получать очередные массовые рассылки в соцсетях о том, что террористические атаки могут произойти в Татарстане. Пресс-служба управления ФСБ РФ по РТ опровергла эту информацию.

«В связи с массовым распространением в социальных сетях и через мобильные приложения сообщений якобы готовящихся в городе Казани террористических актах управление ФСБ РФ по РТ официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Оперативная обстановка в республике находится под контролем. При этом в связи с терактом, произошедшим 3 апреля в Санкт-Петербурге, подразделения республиканских силовых ведомств и правоохранительных органов переведены на усиленный вариант несения службы», — говорится в сообщении ведомства.



