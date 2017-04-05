ФСБ опровергла слухи о готовящихся терактах в Татарстане

Жители Татарстана стали получать очередные массовые рассылки в соцсетях о том, что террористические атаки могут произойти в Татарстане. Пресс-служба управления ФСБ РФ по РТ опровергла эту информацию.
«В связи с массовым распространением в социальных сетях и через мобильные приложения сообщений якобы готовящихся в городе Казани террористических актах управление ФСБ РФ по РТ официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Оперативная обстановка в республике находится под контролем. При этом в связи с терактом, произошедшим 3 апреля в Санкт-Петербурге, подразделения республиканских силовых ведомств и правоохранительных органов переведены на усиленный вариант несения службы», — говорится в сообщении ведомства.
Комментарии посетителей
Много негативных эмоций накопилось к “свидетелям Иеговым”, которых в быту принято называть сектантами....
нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
надо жалобы отправлять в УФАС
К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.
Очень печально! Настоящих пацифистов запрещают. Наша планета остается воинственной, а с этой реальностью...
Как выдвигаются обвинения Схема, по которой выдвигаются обвинения в экстремизме в адрес Свидетелей Иеговы,...
Российские прокуроры неправомерно применяют Федеральный закон «О противодействии экстремистской...
Где принимают и проповедуют ислам? Где хранят джихадитстскую литературу и оружие террористы? Куда...
От инфаркта никто не застрахован. Хорошо, что теперь знаю, как помогать, если что случится.
Не люблю организации с тоталитарным душком. Поэтому, к иеговистам – никаких симпатий не испытываю. Но и...
.”..избирается депутатами..... .” Фактически давно назначен !
стартовал 4 марта, сегодня 4 апреля. Из Москвы до Челнов около 1050км (если из центра Москвы брать, откуда и...
Добры день! На самом деле, многие эксперты в области права, правозащитники, религиоведы всерьез обеспокоены...
Ну конечно, теперь воспитатель во всем виноват-не уследила за 25 детьми, которым в школу скоро. А чем эти...
Да откуда он может знать? Розалия и Ринат сами-то об этом узнали только неделю назад, когда вся эта шумиха...
Жулик ушёл, но не совсем
Подтверждаю, Розалия Маликовна Магдеева двоюрдная сестра Рината Абдуллина. Может Магдеев просто не вкурсе?
извиняюсь. Некоторые реально живут в каких то иллюзиях. реальность давно пропала! смотрят телик и верят...
по твоему комменту понятно, что ты путинист заядлый, живешь в дерьме, еще радуется) согласен тем, что пора...