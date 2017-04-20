ФСБ практически установило заказчика теракта в метро Петербурга

Сотрудники ФСБ практически установили личность заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга, совершенного 3 апреля. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников. Он добавил, что расследование дела продолжается, передает ТАСС.

«То, что официально предъявлено (обвинение), – это как раз свидетельствует о подготовке террористами того акта, который произошел в питерском метрополитене», – также заявил Бортников.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате взрыва погибли 15 человек, более 50 получили ранения. Всего пострадавшими признаны 102 человека. Также на станции «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, его удалось обезвредить.

4 апреля СКР назвал исполнителем теракта 22-летнего Акбаржона Джалилова, уроженца киргизского города Ош.

17 апреля ФСБ заявила о задержании в Подмосковье предполагаемого организатора теракта в метро Аброра Азимова.