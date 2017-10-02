ФСБ провела обыски в тренинговой организации, которая работала и в Челнах

В Санкт-Петербурге задержали более 100 участников тренинга по личностному росту после обысков, которые ранее провели Следственный комитет России (СКР) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) в рамках расследования уголовного дела в отношении руководства тренинговой организации «Зеора».

По информации издания «Фонтанка.ру», первым был задержан руководитель «Зеоры» Виктор Маркелов. Затем следователи в сопровождении сотрудников ОМОНа отправили в отделение СКР участников тренинга.

В отношении руководства тренинговой организации «Зеора» расследуется уголовное дело по ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Оно было возбуждено после того, как одна из участниц тренинга покончила собой. Фигурантов дела подозревают в проведении занятий по личностному росту с применением техник и методик, способных причинить вред психическому здоровью людей.

По данным СУ СКР по Санкт-Петербургу, накануне супругам, обвиняемым в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кстати, на сайте организации говорится, что тренеры активно проводили программы не только в Санкт-Петербурге, но и в Казани, Набережных Челнах, Череповце, Калининграде, Саратове, Кургане, Магнитогорске.

Согласно информации на сайте, организация позиционирует себя как, международное содружество креативного коучинга. Тренинги проходили люди от 13 до 65 лет.