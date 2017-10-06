ФСБ сообщила, что звонки о минировании совершали четверо россиян из-за рубежа

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что ложные звонки о минировании совершали из-за границы четверо россиян, сообщает РИА Новости.

По данным главы ФСБ, у телефонных террористов есть пособники на территории страны. Преступников ищут совместно с зарубежными коллегами, но их поиск усложняет ряд факторов. Звонившие пользовались IP-телефонией, что серьезно усложняет определение места их нахождения, существуют также и другие технические трудности.

Глава ведомства отметил, что звонившие причинили существенный экономический и моральный ущерб государству. По предварительным подсчетам, свыше 300 млн рублей убытка понесли структуры, в отношении которых поступали ложные звонки.

Волна анонимных звонков о минировании началась в РФ с 11 сентября, в более чем ста городах прошли эвакуации почти полмиллиона человек. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, звонки инициировали лица, связанные с «Исламским государством»*. По неподтвержденной информации, большая часть звонков исходила с территории Украины.