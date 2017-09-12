Сотрудники ФСБ в Челнах задержали местного руководителя секты “Родосвет”

Женщина проводила на так называемом капище сборы последователей и вовлекала в секту новых адептов из числа молодёжи Татарстана.
58-летней язычнице предъявлено обвинение в осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Судом ей назначено наказание в виде административного штрафа
«Жительница Татарстана, являющаяся руководителем набережночелнинской ячейки религиозного неоязыческого объединения «Родосвет» осуществляла миссионерскую деятельность и вербовку последователей из числа молодежи республики», - пояснили KZNLIVE в пресс-службе ФСБ России по РТ.
Сборы адептов «Родосвет» проходили на регулярной основе, в языческом храме, организованном в лесопарковой зоне Набережных Челнов, а также в арендуемых помещениях. Пресечь незаконную миссионерскую миссию удалось сотрудникам Управления ФСБ России по РТ. Они же и довели расследование дела до суда.
Общее количество последователей «Родосвет» в России составляет около 1,5 тысяч человек. Имеется сеть ячеек на территории Чехии, Словакии, Германии Канады, России. Руководство организации располагается в г. Каменец-Подольский Украина.
Комментарии посетителей
мне интересно-полиция постоянно проверяет на конечной маршрутки- что она там проверяет, как на ровном месте...
Что к чему-не понятно, кто хочет отменить татарский для детей татар? Учите, сохраняйте, но не надо...
Так сохраняйте !!!! Ходите на уроки, разговаривайте дома, читайте печатные книги и электронную информацию !!! ...
ну так пусть изучают те, кому это нужно и выгодно! зачем всех поголовно этой дребеденью голову забивать?
Наталье: конечно на первом месте выгода! что за глупый вопрос?
усманова 118 до сих пор нет горячей воды .ауже 10.09.17
“Однако, по словам чиновника, введение кондукторов на автобусах сейчас нецелесообразно”, а о безопасности...
А я не согласен ! Изучение татарского позволяет лучше интегрироваться в нашем динамично меняющемся мире !!!...
Меняют не только там...меняют и на других остановках -поликлиника, парк культура....
При этом все ищут эти автобусы)
СОГЛАСНА с Вами.!!!!!!!!!
Право РТ устанавливать государственные языки кончилось вместе с окончанием договора о разграничении...
Как же он занимался сексом, если при малейшей нагрузки кости ломаются? Следственный эксперимент был?
я уже отправила письмо в генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку информации, размещенной на...
Приехали в Челны в 1982 году. Карусели “Ветерок” и “Ромашка” были уже тогда.
кто б сомневался...
После 1 сентября родители школьников в Татарстане стали получать сообщения в мессенджерах и соцсетях с...
Значит, по всей стране должно быть единое образовательное пространство. Значит ШАБЛОН!
“обычный школьный” мел раньше изготавливали с добавлением клея ПВА... Так что его есть...бррр....
А в шаблоне, наверное, есть ссылки на конкретные законы. А законы те о том, что наше государство гарантирует...