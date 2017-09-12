Сотрудники ФСБ в Челнах задержали местного руководителя секты “Родосвет”

Женщина проводила на так называемом капище сборы последователей и вовлекала в секту новых адептов из числа молодёжи Татарстана.

58-летней язычнице предъявлено обвинение в осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Судом ей назначено наказание в виде административного штрафа

«Жительница Татарстана, являющаяся руководителем набережночелнинской ячейки религиозного неоязыческого объединения «Родосвет» осуществляла миссионерскую деятельность и вербовку последователей из числа молодежи республики», - пояснили KZNLIVE в пресс-службе ФСБ России по РТ.

Сборы адептов «Родосвет» проходили на регулярной основе, в языческом храме, организованном в лесопарковой зоне Набережных Челнов, а также в арендуемых помещениях. Пресечь незаконную миссионерскую миссию удалось сотрудникам Управления ФСБ России по РТ. Они же и довели расследование дела до суда.

Общее количество последователей «Родосвет» в России составляет около 1,5 тысяч человек. Имеется сеть ячеек на территории Чехии, Словакии, Германии Канады, России. Руководство организации располагается в г. Каменец-Подольский Украина.