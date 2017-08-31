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31 августа в 15:42
ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября
ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября

У одного из подозреваемых при обыске дома нашли мощную самодельную бомбу.

31 августа в 15:10
Власти Челнов запретили проводить в городе гей-парад
Власти Челнов запретили проводить в городе гей-парад

«Набережные Челны стали 112-м городом России, власти которого запретили проведение шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов. Основания классические — федеральное законодательство о запрете гей-пропаганды».

31 августа в 14:56
Депутаты «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах
Депутаты «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах

«Темой таких встреч может стать образ будущего нашей страны – в частности, вопросы патриотизма, выбора профессии, самореализации и другие”.

31 августа в 13:02
Под Нижним Тагилом погиб дайвер из Татарстана
Под Нижним Тагилом погиб дайвер из Татарстана

Зимой 2014 года Андрей Филиппов принимал участие в экспедиции ПАО КАМАЗ «Надежные машины. Железные люди» в Якутию - на Полюс холода.

31 августа в 12:22
В День знаний музей Челнов проводит акцию «День открытых дверей»
В День знаний музей Челнов проводит акцию «День открытых дверей»

1 сентября с 9:00 до 16:00 временные выставки и постоянная музейная экспозиция будут работать для школьников бесплатно.

31 августа в 11:26
Суд признал реорганизацию “Башнефти” способом незаконного вывода активов
Суд признал реорганизацию “Башнефти” способом незаконного вывода активов

23 августа суд взыскал с АФК “Система” и “Система-Инвест” 136,3 млрд рублей в пользу “Роснефти”, удовлетворив иск последней частично.

31 августа в 10:37
Житель Удмуртии хочет присоединить к своей республике часть Татарстана
Житель Удмуртии хочет присоединить к своей республике часть Татарстана

Такую идею гражданин высказал, желая выровнять границы Удмуртии на карте. Кстати, подходящей частью РТ, присоединение которой могло бы выровнять «края» региона, является Агрызский район.

31 августа в 10:06
В Челнах начался набор в Яндекс.Лицей
В Челнах начался набор в Яндекс.Лицей

Это бесплатные курсы, где школьников обучают программированию на примере Python — простого в освоении языка с богатыми возможностями.

31 августа в 09:10
Избирателей на выборы Президента России будут завлекать “мемасиками”
Избирателей на выборы Президента России будут завлекать “мемасиками”

Для повышения явки предложено использовать мемы (приведен пример: «Куда ушел Малахов? На выборы») и флешмобы.

31 августа в 09:07
В РТ кондуктор несколько раз надругался над 6-летней племянницей за две недели
В РТ кондуктор несколько раз надругался над 6-летней племянницей за две недели

С 14 по 27 августа по месту жительства потерпевшей подозреваемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении племянницы 2011 года рождения.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 34 от 31 августа, 2017г.
01 сентября 2017г. 01:59

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в 15:42
Рубрика: Вечерка On-Line

ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября

ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября

ФСБ сообщила о задержании выходцев из Центральной Азии по подозрению в подготовке терактов в Москве и Московской области.

Всего были задержаны два человека. Один из них на днях опубликовал в Интернете видеообращение, в котором дал клятву верности «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещена в РФ). Задержанный собирался устроить нападение с использованием холодного оружия. А в телефоне у него нашли контакты с вербовщиками запрещенной группировки и инструкции по планируемому преступлению.
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Центр общественный связей ФСБ: «Один из задержанных накануне Дня знаний… разместил в сети Интернет свое видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации ИГ. В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам».

А у второго подозреваемого при обыске дома нашли мощную самодельную бомбу. Мужчина признался, что решил стать террористом-смертником, передает «Интерфакс».

По данным ФСБ, злоумышленники собирались устроить теракты 1 сентября в местах массового скопления людей. Отметим, что в этом году День знаний совпал с одним из главных мусульманских праздников — Курбан-Байрамом.

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