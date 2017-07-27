Футбольный клуб Челнов останется “Камазом”

Вход | Регистрация
Курсы валют (27.07.2017):
$59.9102+0.0917 69.6816-0.0189
Погода в Набережных Челнах:
Малооблачно Малооблачно Ясно
+25° +19° +17°
День
27 июля		 Вечер
27 июля		 Ночь
28 июля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
27 июля в 12:38
Выручка КАМАЗа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 31% до 61,9 млрд рублей
Выручка КАМАЗа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 31% до 61,9 млрд рублей

В период с января по июнь на российском рынке тяжелых грузовых автомобилей было реализовано 12 986 единиц автотехники.

27 июля в 12:00
В Челнах создадут академию футбольных фанатов
В Челнах создадут академию футбольных фанатов

Проект ФК «КАМАЗ» будет направлен на дальнейшее развитие болельщицкого движения и культуры футбольных фанатов.

27 июля в 11:22
Гражданин Индии, которого депортировали из Челнов, подал жалобу в ЕСПЧ
Гражданин Индии, которого депортировали из Челнов, подал жалобу в ЕСПЧ

Набережночелнинский городской суд вынес решение о штрафе в 30 тысяч рублей и высылке и-за миссионерской деятельности.

27 июля в 10:16
Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева
Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева

Металлическую скульптуру в виде герба города планируют сделать ко Дню республики.

27 июля в 09:35
Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ
Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ

Создатели документальной работы обещают показать реальную жизнь “ночных бабочек”.

27 июля в 09:18
После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ
После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ

По оценке экспертов, форвард «Ак Барса» точно получит контракт на миллион долларов.

27 июля в 08:55
В Татарстане бабушка с внуком попали под машину (ФОТО)
В Татарстане бабушка с внуком попали под машину (ФОТО)

Согласно предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Она скончалась на месте.

27 июля в 08:19
Альфия Когогина примет жителей Тукаевского района по личным вопросам
Альфия Когогина примет жителей Тукаевского района по личным вопросам

Прием будет проходить в кабинете №204 районной администрации с 10.00 до 12.00.

27 июля в 07:51
Промпарк «Развитие» в Челнах проводит отбор резидентов
Промпарк «Развитие» в Челнах проводит отбор резидентов

Размещение в промышленном парке позволит увеличить объем выпускаемой продукции в 5-6 раз и создать новые рабочие места.

26 июля в 16:48
Журналистка, уроженка Челнов, рассказала о своем выдворении из Украины
Журналистка, уроженка Челнов, рассказала о своем выдворении из Украины

Как передают СМИ слова Князевой, ей устроили пятичасовой допрос, после чего ночью повезли на границу с Россией.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

Ложь
Правда

Индекс правды: 75%
Проголосовало: 4

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 29 от 26 июля, 2017г.
27 июля 2017г. 13:08

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
В Челнах резидент ТОСЭР запускает производство с уникальной технологией анодирования
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 13:11
Рубрика: Вечерка On-Line

Футбольный клуб Челнов останется “Камазом”

Футбольный клуб Челнов останется &#8220;Камазом&#8221;

Президент ФК, мэр Челнов Наиль Магдеев сообщил о достижении договоренности с руководством ПАО "КАМАЗ" по вопросу о переименовании местного футбольного клуба. Напомним, ранее автогигант заявлял, что срок договора, по которому ФК "Камаз" носит это название, истек. Тогда удалось договорится об отсрочке переименования до окончания сезона. Не так давно на официальном сайте клуба был проанонсирован матч открытия сезона 2017/18 против нижнекамского "Нефтехимика", где говорилось, что игра пройдет на "Белый Медведь Арена". После этого в СМИ появилась информация, что название стадиона вот-вот будет продано международной группе Efes, а реклама пива «Белый Медведь» появится на форме команды. И действительно, спортсмены вышли на поле в новой форме с логотипов известной пивной марки. Однако, сегодня Магдеев однозначно заявил о том, что и клуб, и стадион сохраняют свое прежнее название. 

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Ответьте на вопрос: «Противоположность севера» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru