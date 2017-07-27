Футбольный клуб Челнов останется “Камазом”

Президент ФК, мэр Челнов Наиль Магдеев сообщил о достижении договоренности с руководством ПАО "КАМАЗ" по вопросу о переименовании местного футбольного клуба. Напомним, ранее автогигант заявлял, что срок договора, по которому ФК "Камаз" носит это название, истек. Тогда удалось договорится об отсрочке переименования до окончания сезона. Не так давно на официальном сайте клуба был проанонсирован матч открытия сезона 2017/18 против нижнекамского "Нефтехимика", где говорилось, что игра пройдет на "Белый Медведь Арена". После этого в СМИ появилась информация, что название стадиона вот-вот будет продано международной группе Efes, а реклама пива «Белый Медведь» появится на форме команды. И действительно, спортсмены вышли на поле в новой форме с логотипов известной пивной марки. Однако, сегодня Магдеев однозначно заявил о том, что и клуб, и стадион сохраняют свое прежнее название.
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|27 июля в 12:38
Выручка КАМАЗа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 31% до 61,9 млрд рублей
В период с января по июнь на российском рынке тяжелых грузовых автомобилей было реализовано 12 986 единиц автотехники.
|27 июля в 12:00
В Челнах создадут академию футбольных фанатов
Проект ФК «КАМАЗ» будет направлен на дальнейшее развитие болельщицкого движения и культуры футбольных фанатов.
|27 июля в 11:22
Гражданин Индии, которого депортировали из Челнов, подал жалобу в ЕСПЧ
Набережночелнинский городской суд вынес решение о штрафе в 30 тысяч рублей и высылке и-за миссионерской деятельности.
|27 июля в 10:16
Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева
Металлическую скульптуру в виде герба города планируют сделать ко Дню республики.
|27 июля в 09:35
Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ
Создатели документальной работы обещают показать реальную жизнь “ночных бабочек”.
|27 июля в 09:18
После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ
По оценке экспертов, форвард «Ак Барса» точно получит контракт на миллион долларов.
|27 июля в 08:55
В Татарстане бабушка с внуком попали под машину (ФОТО)
Согласно предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Она скончалась на месте.
|27 июля в 08:19
Альфия Когогина примет жителей Тукаевского района по личным вопросам
Прием будет проходить в кабинете №204 районной администрации с 10.00 до 12.00.
|27 июля в 07:51
Промпарк «Развитие» в Челнах проводит отбор резидентов
Размещение в промышленном парке позволит увеличить объем выпускаемой продукции в 5-6 раз и создать новые рабочие места.
|26 июля в 16:48
Журналистка, уроженка Челнов, рассказала о своем выдворении из Украины
Как передают СМИ слова Князевой, ей устроили пятичасовой допрос, после чего ночью повезли на границу с Россией.
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Правдомер
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Владимир ПутинПрезидент Российской Федерации
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27 июля, 2017
Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".
Комментарии посетителей
Хорошо, что челн :)
Мне кажется, это был сарказм от редакции. Но не всем дано его понять, согласна
Он приказ выполнял
К сожалению, выпускающий редактор этого слова не знает...
“Пеленгуют”
А, в орфографический и толковый словарь заглянуть слабо, прежде чем делать “ПИЛИНГ”?
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