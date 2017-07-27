Футбольный клуб Челнов останется “Камазом”

Президент ФК, мэр Челнов Наиль Магдеев сообщил о достижении договоренности с руководством ПАО "КАМАЗ" по вопросу о переименовании местного футбольного клуба. Напомним, ранее автогигант заявлял, что срок договора, по которому ФК "Камаз" носит это название, истек. Тогда удалось договорится об отсрочке переименования до окончания сезона. Не так давно на официальном сайте клуба был проанонсирован матч открытия сезона 2017/18 против нижнекамского "Нефтехимика", где говорилось, что игра пройдет на "Белый Медведь Арена". После этого в СМИ появилась информация, что название стадиона вот-вот будет продано международной группе Efes, а реклама пива «Белый Медведь» появится на форме команды. И действительно, спортсмены вышли на поле в новой форме с логотипов известной пивной марки. Однако, сегодня Магдеев однозначно заявил о том, что и клуб, и стадион сохраняют свое прежнее название.