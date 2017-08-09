Футбольный клуб «КАМАЗ» выпустил проморолик в стиле Гая Ричи (ВИДЕО)

18 августа 2017, в 18.30 состоится «Дерби соседей» или «Татарстанское дерби» в рамках 5 тура ПФЛ. На стадионе «КАМАЗ» местная одноименная команда примет нижнекамский «Нефтехимик».

Именно к этому ближайшему домашнему матчу, и приурочен проморолик, подготовленный футбольным клубом «КАМАЗ».

Динамичный ролик, продолжительностью 60 секунд, вместил в себя множество различных кадров из тренировочного процесса команды. Посмотреть это промо, а также поучаствовать в конкурсе от ФК «КАМАЗ» можно на сайте и в социальных сетях клуба, отмечает пресс-служба ФК «КАМАЗ».