Футбольный матч «КАМАЗ»-«Волга» не оправдал ожидания челнинцев (ФОТО)

19 июля на стадионе «КАМАЗ» прошел футбольный матч челнинского «КАМАЗа» против ульяновской «Волги» в первом туре ПФЛ.
Посмотреть на игру пришли жители всех возрастов – от школьников до пенсионеров. Многие молодые люди заходили на матч с фанатскими шарфами, свистками, флажками и даже с большими барабанами. Все это делалось, конечно же, для поддержки родной команды «КАМАЗа».
Но несмотря на то, что игра получилась очень громкой, больше половины трибун остались пустыми.
В общем, атмосфера на игре была больше спокойная и размеренная, чем спортивная и веселая. Матч закончился со счетом 0:0.
Мы решили узнать мнения болельщиков о прошедшем матче:
Сафиуллин Ильнур:
- Этот матч мне показался не ярким, не захватывающим. Конечно, ребята старались, да и играли вроде не плохо, но мне чего-то не хватило, всё это было вяло. Я до последнего надеялся хотя бы на один гол, но что вышло, то вышло.
Кочергин Александр:
- В принципе матч получился не плохой, средний. Расстроило, что наш «КАМАЗ» так и не забил ни одного мяча. Но ведь команда соперников тоже была сильна, и поэтому я не считаю, что наши слабо сыграли, они сыграли на уровне.
Кстати, 27 июля состоится следующий матч «КАМАЗа» против команды «Анжи - Юниор». Игра пройдет в Зеленодольске на стадионе «Комсомолец».
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