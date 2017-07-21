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21 июля в 13:18
Челнинец о землетрясении в Турции: “Прибрежная зона отелей получила значительные увечья”
Челнинец о землетрясении в Турции: “Прибрежная зона отелей получила значительные увечья”

Отдыхающий в данный момент в Турции житель Челнов поделился фотографиями последствий ЧП в социальных сетях.

21 июля в 13:04
В челнинских автобусах можно будет расплачиваться банковской картой
В челнинских автобусах можно будет расплачиваться банковской картой

Сейчас в общественном транспорте проходит тестирование новой системы оплаты проезда.

21 июля в 10:31
В Набережных Челнах состоялся мастер-класс по пленэрной живописи
В Набережных Челнах состоялся мастер-класс по пленэрной живописи

Мастер-класс на бульваре Энтузиастов стал местом творческого общения художников и горожан. Занятия по пленэрной живописи проводятся каждый четверг с 11 часов. Приглашаются все желающие.

21 июля в 10:14
Футбольный матч «КАМАЗ»-«Волга» не оправдал ожидания челнинцев (ФОТО)
Футбольный матч «КАМАЗ»-«Волга» не оправдал ожидания челнинцев (ФОТО)

19 июля на стадионе «КАМАЗ» прошел футбольный матч челнинского «КАМАЗа» против ульяновской «Волги» в первом туре ПФЛ.

21 июля в 09:47
В Челнах заработают три новых светофора
В Челнах заработают три новых светофора

Все они появятся по первой автодороге. Помимо этого на трассе М7 убирают два разворота.

21 июля в 09:22
Аэропорт Бегишево купил снегоход «Тайга Атака 2»
Аэропорт Бегишево купил снегоход «Тайга Атака 2»

Снегоход может развивать скорость до 110 км/ч и буксировать прицеп весом до 250 кг. Покупка техники обошлась почти в 400 тысяч рублей.

21 июля в 09:02
Останки Сальвадора Дали эксгумировали для установления отцовства
Останки Сальвадора Дали эксгумировали для установления отцовства

Прах художника потревожили, чтобы «получить образцы останков и определить, является ли он биологическим отцом женщины», которая подала иск о признании себя его дочерью.
21 июля в 08:45
В РТ поймали парня, который распространял в Интернете порноснимки детей
В РТ поймали парня, который распространял в Интернете порноснимки детей

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

21 июля в 08:13
120 человек пострадали в результате землетрясения у побережья Турции
120 человек пострадали в результате землетрясения у побережья Турции

Стихия вызвала небольшое цунами, которое привело к подтоплению ряда отелей, расположенных на побережье города-курорта Мармарис.

20 июля в 17:28
Главу «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова отправили под домашний арест
Главу «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова отправили под домашний арест

Ему предъявляют обвинение в превышении, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в вымогательстве.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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21 июля 2017г. 13:39

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в 10:14
Рубрика: Вечерка On-Line

Футбольный матч «КАМАЗ»-«Волга» не оправдал ожидания челнинцев (ФОТО)

Футбольный матч «КАМАЗ»-«Волга» не оправдал ожидания челнинцев (ФОТО)

19 июля на стадионе «КАМАЗ» прошел футбольный матч челнинского «КАМАЗа» против ульяновской «Волги» в первом туре ПФЛ.

Посмотреть на игру пришли жители всех возрастов – от школьников до пенсионеров. Многие молодые люди заходили на матч с фанатскими шарфами, свистками, флажками и даже с большими барабанами. Все это делалось, конечно же, для поддержки родной команды «КАМАЗа».

Но несмотря на то, что игра получилась очень громкой, больше половины трибун остались пустыми.

В общем, атмосфера на игре была больше спокойная и размеренная, чем спортивная и веселая. Матч закончился со счетом 0:0.

Мы решили узнать мнения болельщиков о прошедшем матче:

Сафиуллин Ильнур:

- Этот матч мне показался не ярким, не захватывающим. Конечно, ребята старались, да и играли вроде не плохо, но мне чего-то не хватило, всё это было вяло. Я до последнего надеялся хотя бы на один гол, но что вышло, то вышло.

Кочергин Александр:

- В принципе матч получился не плохой, средний. Расстроило, что наш «КАМАЗ» так и не забил ни одного мяча. Но ведь команда соперников тоже была сильна, и поэтому я не считаю, что наши слабо сыграли, они сыграли на уровне.

Кстати, 27 июля состоится следующий матч «КАМАЗа» против команды «Анжи - Юниор». Игра пройдет в Зеленодольске на стадионе «Комсомолец». 

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