Главная экономическая новость прошлой недели – Гайдаровский форум. К большому сожалению форум обозначил практически нерешаемые задачи экономического роста в России, а именно: демографические вызовы, недостаток инвестиций, включая проблему санкций, наше дистанцирование от мировых финансовых рынков, технологическое отставание, низкую производительность труда, низкое качество государственного управления, низкий уровень доверия населения к парламенту, полиции, судам, что сдерживает рост предпринимательства,— отметил на форуме Кудрин. Сюда же стоит добавить и необходимость сменяемости власти с отчетом перед населением за проделанную работу. Доллар продолжает «вальсировать» вокруг рубля на уровнях 60 рублей за штуку. Через пару недель стоит ожидать изменения этой ситуации в ту или иную сторону. Дело в том, что страны ОПЕК в конце января проведут инспекцию выполнения договоренностей по сокращению объемов добычи странами, подписавшими соглашение. Есть основания предполагать, что некоторые страны, сократив добычу, тем не менее увеличили экспорт нефти, что вряд ли понравится странам ОПЕК и, может привести к новым мировым рекордам по нефтедобыче. Что в этом случае произойдет с нашим рублем достаточно понятно. Рекомендации по доллару прежние – наращивать валютную позицию на текущих уровнях.
Курсы валют (17.01.2017):
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Сегодня в новостях:
|16 января в 14:44
Росреестр Татарстана ждет вопросы челнинцев
Завтра служба проведет «горячую линию» по вопросам нового закона о государственной регистрации недвижимого имущества.
|16 января в 14:03
Гайдаровский форум обнажил проблемы
Наш эксперт предполагает, что мир, возможно, стоит на пороге новых мировых рекордов по нефтедобыче.
|16 января в 13:47
“Синяя команда” возвращается в Челны с триумфом
Торжественная встреча победителей ралли “Дакар-2017” и “Africa Eco Race-2017” состоится завтра ночью в аэропорту “Бегишево”.
|16 января в 12:43
В Челнах депутаты горсовета проведут прием граждан
Завтра, 17 января с 16:00 до 18:00 народные избранники будут отвечать на вопросы жителей города.
|16 января в 11:07
Челнинец собирает деньги на храмы Елабуги, но оставляет их себе
О мошеннике руководителей предприятий предупредила пресс-служба Елабужского благочиния.
|16 января в 10:44
Где сегодня лучше не парковать свои машины челнинцам?
Исполком города опубликовал очередной график уборки местных проездов и улиц.
|16 января в 09:52
В Челнах Сбербанк вывалил чеки в подъезд жилого дома
Жильцы возмущены и тем фактом, что на кассовых документах есть данные клиентов банка.
|16 января в 09:08
Минобрнауки РТ перевело мультсериал «Фиксики» на татарский язык
Все 60 серии мультсериала на татарском языке можно посмотреть на сайте ведомства.
|16 января в 08:55
Спецслужбы США пытались завербовать российского дипломата
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как сотрудника посольства РФ пытались шантажировать, обвиняя в незаконной торговле медикаментами.
|16 января в 08:37
На месте авиакатастрофы под Бишкеком погибли 30 человек, из них - 6 детей
Сегодня утром под Бишкеком разбился грузовой «Боинг 747» турецких авиалиний. Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта.
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Правдомер
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Александр Сидякиндепутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
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16 ноября, 2016
Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:
"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными".
Комментарии посетителей
Да это правнук лейтенанта Шмидта шабашит...
Банк бы такой фигнёй вряд ли страдал, сами себя так дискредитировать. Скорее всего кто-то подбрасывает от...
Дурень, благодаря диплому и довольно приличному количеству цифр “4” и “5” во вкладыше к нему я как раз и не...
Зависть плохое чувство, работай и дальше на своём заводе доходяга.
Конечно, конечно ... Уборщики собачьего дерьма с тротуаров всегда нужны. Ты главное помни, что в каждом деле...
СЛАВА ГЕРОЯМ РОССИИ !
да уж поболе доходяг инженеришек на КамАЗе зарабатываю и кризис по барабану.
Правильно профессор говорит. Бедность это динамит.... Надо чиновникам и олигархам кое-что отстёгивать из...
А ты, Ильдар, раз учился плохо, теперь работай хорошо именно руками. По принципу - бери (на лопату навоза)...
Так это и есть показатель “приличных знаний”. Таких знаний, которые позволяют работать не руками, а мозгами....
Ну и где они с этими приличными знаниями? Менеджерами по всяким шарагам рассосались или бухают, КамАЗу...
Суть одна: не надо нам таких профессоров, которые только болтологией занимаются и прочими лженауками типа :...
А Вы, Евгения? Вы сами-то в чём компетентны? С чего Вы взяли, что детский сад должен работать без программы,...
Ну и? Допустим, это не работа МЧС, тогда возникают вопросы: 1) Человек запертый в квартире, со скудным запасом...
вся работа с детьми показушная. Фотоотчеты, куча ненужных перспективных планов по ОБЖ, КГН, ПДД и прочей...
Ко мне на экономическую практику от него приходили студенты с очень приличными знаниями и продвинутыми...
ММВБ уже не первый год переименована в Московскую Биржу. Авторы пишут полную чушь, стрвнно, что им несут...
а что бы изменилось, если бы вас выгнали? в бюджете деньги закладываются на количество принимаемых...
ууууууууууууу таких больше полстраны ограниченных умом людей
А может ответит Борис на вопрос: Я у него учился и учился очень плохо, да и много таких было, да и есть...