Гайдаровский форум обнажил проблемы

Главная экономическая новость прошлой недели – Гайдаровский форум. К большому сожалению форум обозначил практически нерешаемые задачи экономического роста в России, а именно: демографические вызовы, недостаток инвестиций, включая проблему санкций, наше дистанцирование от мировых финансовых рынков, технологическое отставание, низкую производительность труда, низкое качество государственного управления, низкий уровень доверия населения к парламенту, полиции, судам, что сдерживает рост предпринимательства,— отметил на форуме Кудрин. Сюда же стоит добавить и необходимость сменяемости власти с отчетом перед населением за проделанную работу. Доллар продолжает «вальсировать» вокруг рубля на уровнях 60 рублей за штуку. Через пару недель стоит ожидать изменения этой ситуации в ту или иную сторону. Дело в том, что страны ОПЕК в конце января проведут инспекцию выполнения договоренностей по сокращению объемов добычи странами, подписавшими соглашение. Есть основания предполагать, что некоторые страны, сократив добычу, тем не менее увеличили экспорт нефти, что вряд ли понравится странам ОПЕК и, может привести к новым мировым рекордам по нефтедобыче. Что в этом случае произойдет с нашим рублем достаточно понятно. Рекомендации по доллару прежние – наращивать валютную позицию на текущих уровнях.