«Газпром» предложил повысить цены на газ для населения

«Газпром» считает необходимым установить на внутреннем рынке на одном уровне тарифы на газ для всех потребителей — и для предприятий, и для населения. Соответствующие предложения содержатся в письме, которое компания направила в Минэнерго, сообщает «МК».
Письмо подписал заместитель главы «Газпрома» Валерий Голубев, а адресовано оно замминистра энергетики Кириллу Молодцову. В нем содержатся предложения изменить экономические условия для госкомпании с целью повышения ее доходов. В числе предлагаемых мер — выравнивание тарифов на газ между регионами, а также для бизнеса и населения.
Цены на голубое топливо для предприятий были заморожены, однако пока они выше, чем у населения, для которого каждый год тарифы корректируют с учетом инфляции. Если правительство поддержит инициативу «Газпрома», газ для частных лиц подорожает. Чтобы минимизировать негативные последствия, госкомпания считает возможным ввести адресную помощь малоимущим россиянам.
В 2016 году для всех категорий потребителей газ подорожал на два процента. В федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено повышение тарифов на газ на 3,9 процента. В 2018 году их планируется поднять еще на 3,4 процента, а в 2019-м — на 3,1 процента.
Тарифы естественных монополий были заморожены три года назад. Правительство приняло это решение с целью снижения инфляции и поддержки экономического роста. В сентябре 2013 года, когда обсуждался этот вопрос, «Газпром» оценил свои потери от «заморозки» в 510 миллиардов рублей за три года.
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