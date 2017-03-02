«Газпром» прогнозирует рост цен на газ для населения

«Газпром» прогнозирует рост цен на свой газ в РФ в ближайшие годы. Рост составит 3-3,5 процента ниже уровня инфляции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя правления Андрея Круглова.

«Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но, я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5 процента», — сказал Круглов.

При этом вопрос предоставления скидки крупным потребителям еще рассматривается властями России.