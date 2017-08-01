Челнинская “карта развлечений”

Парки и скверы Набережных Челнов на этой неделе ждет разнообразная программа. Так, 1 августа на бульваре им. Т. Кересилидзе в 16:00 состоится праздничное мероприятие «Ура! Каникулы!». Посетителей ждёт развлекательная программа, подвижные игры, викторины.

На набережной им. Г. Тукая в 17:00 в рамках проекта «Музейный вторник» состоится мероприятие «Национальный костюм».

В последующие дни этой недели будут работать интерактивные площадки парка «Прибрежный», территории перед ГКЦ «Эврика», бульвара "Энтузиастов", досуговые площадки посёлка Элеваторная Гора, бульвара «Боровецкий» и др.

Мастер-класс подготовили студенты-активисты, которые 4 и 5 августа в рамках проекта «Просто танцуй» устроят занятия по танцам в парке «Победы».

Завершающим мероприятием на этой неделе в воскресенье в 17:00 станет танцевальный вечер «Для тех, кому за…» в парке «Комсомольский».