Где пройдет аварийно-ямочный ремонт дорог в Челнах с 10 по 12 мая?

В автограде ведутся работы по аварийно-ямочному ремонту магистральных и местных проездов города. Как сообщает пресс-служба исполкома города, предприятием автомобильных дорог ведется работа по ликвидации аварийной ямочности в трех районах города:

В Комсомольском районе с 10 по 12 мая проведут ямочный ремонт на улицах Жукова и Низаметдинова.

В Автозаводском районе 10 мая проведут ремонтные работы на улице Ш.Усманова со стороны 46 и 47 комплексов. 11 мая продолжится ремонт на улице Ш.Усманова со стороны 48 и 49 комплексов, 12 мая пройдут ремонтные работы на улице Ш.Усманова со стороны 50 и 51 комплексов.

В Центральном районе 10 мая ремонт пройдет на местном проезде по пр. Московский со стороны 9 комплекса. 11 маяотремонтирует бульвар А.Рубаненко. 12 мая пройдут ремонтные работы на бульваре Романтиков.