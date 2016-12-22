Геннадий Зюганов вернул Артема Прокофьева в КПРФ Татарстана

Бессменный лидер КПРФ в Москве накануне подводил итоги года, сообщает «БИЗНЕС Online». Зашел разговор и о внутрипартийном конфликте в Татарастане, достигшего апогея в виде потасовок Хафиза Миргалимова и его зама Артема Прокофьева в стенах Госсовета РТ. После чего последовала если не вендетта, то, по крайней мере, оргвыводы. Напомним, в субботу на пленуме в Казани глава рескома КПРФ Хафиз Миргалимов лично вынес вопрос о снятии второго секретаря Прокофьева со всех постов, мол, тот не справляется с работой.

«Партия — это огромный организм. Случаются конфликты, которые мы разрешаем вполне естественно. У нас есть контрольная комиссия, она проверяла, исследовала. После Нового года рассмотрим и все поставим на место», — объявил Геннадий Зюганов.

А его товарищ по партии депутат Владимир Кашин добавил: «В большей степени там идет речь о личностном конфликте, там нет раскола ни по уставу партии, ни по программе партии. Есть просто личные амбициозные отношения. Не надо говорить, что это какой-то раскол, какой-то кризис. Это абсолютно не так».

Однако уже к концу встречи с журналистами стало известно: контрольно-ревизионная комиссия партии приняла сенсационное решение — отменить решение пленума в Казани и восстановить Прокофьева в должности.