ГИБДД Челнов предложила изменить работу светофора на въезде в город

ГИБДД города Набережные Челны выдала ООО "Транссигнал" предписание в котором предложила изменить работу светофора на перекрестке проспектов Чулман и Яшьлек.
Так, ведомство предложило наладить его работу таким образом, чтобы в субботу с 9:00 до 17:00 увеличилось время работы разрешающего сигнала для движения транспорта по проспекту Яшьлек в направлении выезда города. Соответственно в воскресенье время функционирования разрешающего сигнала, с 15:00 до 21:00, было предложено увеличить для тех, кто въезжает в Челны.
Напомним, что в минувшие выходные челнинцы заполонили соцсети жалобами на многокилометровые пробки на въезде в город, которые, по их мнению, были созданы из-за неправильной работы этого светофора.
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