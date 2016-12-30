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Сегодня в новостях:
31 декабря в 09:29
ГИБДД Челнов предупреждает о перекрытии дорог
ГИБДД Челнов предупреждает о перекрытии дорог

Инспекторы советуют оставить личные автомобили на стоянке и отправиться на главную елку на автобусе.

30 декабря в 12:04
Хоккеист в Челнах попался на уловку мошенников
Хоккеист в Челнах попался на уловку мошенников

23-летний парень решил купить себе новую форму, а в итоге остался без денег.

30 декабря в 10:03
Сегодня вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» снимут для Путина ролик у кладбища
Сегодня вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» снимут для Путина ролик у кладбища

Снимать решили у Арского кладбища. Всех желающих ждут сегодня, 30 декабря, в 12:00 на Ершова перед входом на кладбище. Просят прийти и сотрудников банков.

30 декабря в 09:55
Дорожные службы Челнов борются с последствиями сильного снегопада
Дорожные службы Челнов борются с последствиями сильного снегопада

Улицы и дворы в Набережных Челнах  погрязли в снежной каше. Погодные условия заставляют дорожные службы в эти дни работать в усиленном режиме.
30 декабря в 09:45
Челнинки стали самыми обаятельными сотрудницами МЧС в РТ
Челнинки стали самыми обаятельными сотрудницами МЧС в РТ

Екатерина Банцырева из Набережных Челнов заняла первое место в конкурсе на звание самой очаровательной сотрудницы МЧС в Татарстане. Голосование проходило на сайте Womans day.
30 декабря в 09:37
В Челнах полицейские нашли более 38 т суррогатного алкоголя
В Челнах полицейские нашли более 38 т суррогатного алкоголя

В «Народный контроль» поступили 224 жалобы о незаконных продажах алкоголя. Реальных фактов торговли спиртным без лицензий было 11, «фанфуриками» — 36, ночью — 56.

30 декабря в 08:31
В Челнах изменят устав города
В Челнах изменят устав города

Публичные слушания пройдут после праздников.

29 декабря в 15:46
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы

1 января работа общественного транспорта будет возобновлена в 5:00. 

29 декабря в 13:22
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины

Строитель поднялся на второй этаж здания и ужаснулся - на полу лежала полуодетая мертвая женщина, а вокруг тела находилось множество пустых фанфуриков.

29 декабря в 11:13
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Чистопольской больнице, куда  вызвали и врачей из Казани.

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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Индекс правды: 86%
Проголосовало: 83

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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
31 декабря 2016г. 17:44

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в 09:29
Рубрика: Вечерка On-Line

ГИБДД Челнов предупреждает о перекрытии дорог

ГИБДД Челнов предупреждает о перекрытии дорог

Сегодня с 18:00 до 23:00 часов будет перекрыто движение по проспекту Хасана Туфана, на отрезке Сююмбике - Мира, сообщает ГИБДД города. Кроме того будут перекрыты все подъездные пути к главной новогодней елке. Не исключено, что время перекрытия продлится, если ситуация этого потребует, отмечают инспекторы.

В связи с этим ГИБДД советуют оставить личные автомобили на стоянке и отправиться на елку на общественном транспорте.

Напомним, что в новогоднюю ночь автобусы будут перевозить людей до 2:00, трамваи – до 3:00.

Кстати, будут выделены дополнительные  автобусы и  трамваи: 8 вагонов по маршрутам № 6, 8, 9,10 и 11 «Нефазов», следующих по маршрутам: № 2, 3,10, 11, 26,  21.  Интервал движения трамваев составит 9-15 минут, автобусов - 8-12 минут, сообщает пресс-служба исполкома города.

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