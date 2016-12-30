ГИБДД Челнов предупреждает о перекрытии дорог

Сегодня с 18:00 до 23:00 часов будет перекрыто движение по проспекту Хасана Туфана, на отрезке Сююмбике - Мира, сообщает ГИБДД города. Кроме того будут перекрыты все подъездные пути к главной новогодней елке. Не исключено, что время перекрытия продлится, если ситуация этого потребует, отмечают инспекторы.
В связи с этим ГИБДД советуют оставить личные автомобили на стоянке и отправиться на елку на общественном транспорте.
Напомним, что в новогоднюю ночь автобусы будут перевозить людей до 2:00, трамваи – до 3:00.
Кстати, будут выделены дополнительные автобусы и трамваи: 8 вагонов по маршрутам № 6, 8, 9,10 и 11 «Нефазов», следующих по маршрутам: № 2, 3,10, 11, 26, 21. Интервал движения трамваев составит 9-15 минут, автобусов - 8-12 минут, сообщает пресс-служба исполкома города.
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