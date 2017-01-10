ГИБДД Челнов разыскивает водителя сбившего ветерана

|11 января в 15:56
Накануне, неустановленный водитель наехал на 89-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
|11 января в 13:53
Первый случай гриппа был зарегистрирован 20 декабря 2016 года. С 1 по 8 января специалисты «Станции скорой медицинской помощи» выполнили 7621 вызов.
|11 января в 12:47
C 18 января по 15 февраля в Историко-краеведческом музее пройдет международная фотовыставка, где собраны 100 лучших работ из Индонезии, Филиппин, Кубы, ЮАР, Каймановых островов.
|11 января в 12:33
Эксперты Минобороны РФ после расшифровки бортовых самописцев назвали причины авиакатастрофы. К трагедии привела ошибка второго пилота и перегруженность самолета.
|11 января в 12:12
Это будет первым случаем в истории, когда банк спасался бы после начала выплаты страховых возмещений вкладчикам. Основным акционером Татфондбанка является “Новая нефтехимия”.
|11 января в 11:58
В конце декабря активисты провели рейды и нашли пивные магазины рядом с гимназией, с использованием героев детских мультфильмов на вывесках.
|11 января в 11:03
А вот еще два российских «КАМАЗа» уже вряд ли как-то могут вмешаться в борьбу за места в верхних строчках таблицы.
|11 января в 10:48
Согласно данным очевидцев этого ДТП, на машине были номера Ярославской области.
|11 января в 10:30
Количество часов приема сократилось для того, чтобы специалисты успели обрабатывать электронные заявки.
|10 января в 17:18
Всех желающих помочь координаторы ждут в торговом центре “Омега”.
Комментарии посетителей
Перезагрузись, придурок
Таблетки для похудения в 16 лет.Видать свинья была мама не горюй.
А вот такие тупые и продажные, готовые на всё ради нескольких десятков рублей, видимо, готовы и к тому, что...
Продолжения не нужно, скучно и банально.
Не нужна запятая в заголовке, позорники неграмотные.
“По факту” учите отвечать своего ублюдочного напарника с ником “Непонял” Да, и что так вяло, Алсу ? Жуйте...
Ну, то есть, по факту ответить нечем, тупо хамством? Тогда так скажу, возвращаясь к теме новости: берегите ваш...
Алсу, вы с этим тупоумным из одной канистры что ли хлебаете ? Ваш бред все забористее... Вы же сами заявили что...
“498 из 987 - обратились по вопросам получения микрозайма на льготных условиях” Что не понятно?
“Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления...
Если ты такой продажный, то думаешь, что все вокруг тебя такие же. Не суди обо всех по себе. Работа врачей -...
987 предпринимателей обратились ... из них 498 ... ???
А врачам что то мешало это сделать ? У вас, журнализдов, во всех дежурных частях и регистратурах сидит свой...
Нет, это ты тупой. Врачи не могли эту информацию передать журналистам, они вообще журналистам ничего не...
непонятливому. Похоже вы с вашей подружкой Алсу по интеллекту как два сапога ... Или валенка. Та меня чуть ли...
“Выяснить очень легко...” Не понял: кому выяснить? Кто будет выяснять? Просто любой человек придёт в больницу,...
Вообще то в Мамадыше не 100500 больниц, и выяснить ФИО пациента с такой “вкусной” для вас, желтушных...
Солидарен..
Никакой врачебной тайны не раскрыто - не указано данных пациента, по которым его можно идентифицировать....
Сергуня, завязывай с праздниками и с боярышником. Или переходи на более качественный шмурдяк.