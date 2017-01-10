ГИБДД Челнов разыскивает водителя сбившего ветерана

Накануне, неустановленный водитель наехал на 89-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, сообщили "Вечерке" в ГИБДД города.

Все произошло на улице Хади Такташа, напротив дома по адресу Садовый переулок, 1. Пенсионерку с многочисленными травмами доставили в БСМП. Водитель после происшествия скрылся с места ДТП, сейчас его разыскивает полиция.

Очевидцев происшествия дорожные инспекторы просят позвонить по номеру: 37-95-24 или в дежурную часть ГИБДД.