ГИБДД Челнов: в ДТП напротив «Торгового квартала» нет пострадавших

Страшное на первый взгляд ДТП, которое произошло накануне вечером на пересечении проспекта Мира и улицы Королева, обошлось без пострадавших. Об этом «Вечерним Челнам» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД города.

В социальной сети очевидцы утверждают, что водитель иномарки пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. От удара одна из машин перевернулась, а другая налетела на столб.

Всего за минувшие сутки в Набережных Челнах произошло 52 ДТП.