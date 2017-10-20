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20 октября в 15:46
Минтруд России предлагает выдавать для новорожденных бесплатные наборы
Минтруд России предлагает выдавать для новорожденных бесплатные наборы

это предусмотрено проектом плана основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства

20 октября в 15:36
В Башкирии парень изнасиловал кобылу и попал в прицел видеокамеры (ФОТО)
В Башкирии парень изнасиловал кобылу и попал в прицел видеокамеры (ФОТО)

Зоофил решил замести следы и поджег ферму, расположенную в селе Уршакбашкарамалы.

20 октября в 14:34
В Челнах водителя маршрутки отстранили от работы за хамство
В Челнах водителя маршрутки отстранили от работы за хамство

Челнинцы пожаловались, что водитель во время движения отвлекается на телефон.

20 октября в 11:53
Производитель изоляционных труб готовится стать резидентом ТОСЭР Челнов
Производитель изоляционных труб готовится стать резидентом ТОСЭР Челнов

Заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности 23 октября рассмотрит  республиканская комиссия.

20 октября в 11:20
КАМАЗ подвел итоги с экспериментом в расписании трамваев
КАМАЗ подвел итоги с экспериментом в расписании трамваев

На работу опоздали пятьдесят человек, но наказывать их не станут.

20 октября в 10:23
Центральный аппарат ФАС выехал с внеплановой проверкой в Челны
Центральный аппарат ФАС выехал с внеплановой проверкой в Челны

По подозрению в картельном сговоре проверяют «Камдорстрой», проводил в Челнах капремонт Московского проспекта.
20 октября в 09:49
ГИБДД Челнов: в ДТП напротив «Торгового квартала» нет пострадавших
ГИБДД Челнов: в ДТП напротив «Торгового квартала» нет пострадавших

По словам очевидцев, водитель иномарки пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора.

20 октября в 09:47
Новый регламент ГИБДД вступил сегодня в силу
Новый регламент ГИБДД вступил сегодня в силу

Автоинспекторам запретили прятаться в кустах и обязали быть вежливыми.

20 октября в 09:16
Дмитрий Медведев присудил челнинскому педагогу премию в 100 тысяч рублей
Дмитрий Медведев присудил челнинскому педагогу премию в 100 тысяч рублей

Премьер-министр РФ подписал распоряжение о присуждении премий Правительства России «Душа России» за вклад в развитие народного творчества.

20 октября в 08:27
Песню юной челнинки целый год будут крутить по радио в Санкт-Петербурге
Песню юной челнинки целый год будут крутить по радио в Санкт-Петербурге

8-летняя Полина Шагиева с песней «Будет» стала победителем «Хит-парада» по мнению слушателей.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №40 от 11 октября, 2017г.
21 октября 2017г. 01:03

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в 09:49
Рубрика: Вечерка On-Line

ГИБДД Челнов: в ДТП напротив «Торгового квартала» нет пострадавших

ГИБДД Челнов: в ДТП напротив «Торгового квартала» нет пострадавших

Страшное на первый взгляд ДТП, которое произошло накануне вечером на пересечении проспекта Мира и улицы Королева, обошлось без пострадавших. Об этом «Вечерним Челнам» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД города.

В социальной сети очевидцы утверждают, что водитель иномарки пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. От удара одна из машин перевернулась, а другая налетела на столб.

Всего за минувшие сутки в Набережных Челнах произошло 52 ДТП. 

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