ГИБДД просят обратить внимание на игру “Беги или умри”

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к руководителю ГИБДД России Виктору Нилову с просьбой обратить внимание на популярную в подростковой среде игру "Беги или умри". Об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

На днях в соцсети обеспокоенные родители распространили запись: "Суть этой игры - перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Эта игра популярна по всей России.

Мальчик пострадавший (в Челнах) 11 января, со слов своих одноклассников, как раз играл в такую игру. Поэтому и водителям нужно быть предельно внимательными, когда видите детей у дороги и учитывать тот факт, что они могут броситься бежать прямо под колеса".

Кузнецова призвала сотрудников правоохранительных органов провести анализ случаев ДТП участием несовершеннолетних пешеходов и усилить меры профилактики безопасного поведения школьников на дороге.