ГИБДД РТ рекомендует не выезжать за город без необходимости

По данным метеорологов, на территории Республики Татарстан ожидается туман и усиление ветра до 9 м/с. В связи с перепадом температур на дорогах возможно образование гололедицы.

Управление ГИБДД МВД по Республике Татарстан рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, напоминает о неукоснительном соблюдения Правил дорожного движения и призывает быть крайне внимательными и осторожными.

Водители должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. При приближении к пешеходному переходу водителям следует быть особенном внимательными. Водители и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Для обеспечения безопасности детей до 12 лет необходимо перевозить их в детских удерживающих устройствах, сообщает пресс-служба УМВД города.