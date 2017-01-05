ГИБДД РТ рекомендует водителям воздержаться от поездок за город

ГИБДД Татарстана рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы города и быть предельно осторожными на дороге: выбирать безопасную скорость, избегать неоправданных маневров, быть предельно внимательными при приближении к пешеходным переходам.



Также в РТ из-за ухудшения погодных условий ограничено движение грузового транспорта в составе автопоездов, сообщает "Эфир 24" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД России по РТ. Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.