ГИБДД Татарстана рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы города и быть предельно осторожными на дороге: выбирать безопасную скорость, избегать неоправданных маневров, быть предельно внимательными при приближении к пешеходным переходам.
Также в РТ из-за ухудшения погодных условий ограничено движение грузового транспорта в составе автопоездов, сообщает "Эфир 24" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД России по РТ. Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.
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Сегодня в новостях:
|05 января в 15:42
ГИБДД РТ рекомендует водителям воздержаться от поездок за город
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|05 января в 12:27
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Сегодня утром на проспекте Хасана Туфана столкнулись «Дэу Нексия» и «БМВ».
|05 января в 12:10
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Дмитрий Сотников – на шестой позиции (+00:11:12). Антон Шибалов – десятый (+00:21:16), Айрат Мардеев – четырнадцатый (+00:35:02).
|04 января в 16:10
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|04 января в 14:40
Роспотребнадзор РТ продолжает борьбу с продажей лосьонов
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|04 января в 12:56
Челнинцы жалуются на плохое состояние дорог
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|04 января в 12:45
Africa Eco Race: Экипаж Каргинова лидирует в зачете “грузовики”
По словам пилота, несмотря на то, что протяженность спецучастка составляла всего 85 км, на трассе было немало коварных сюрпризов, которые могли стоить спортсменам драгоценных минут.
|04 января в 10:12
МЧС: в Татарстан надвигаются морозы
В связи с неблагоприятным прогнозом, управление дало советы жителям республики.
|04 января в 10:00
Как будет ходить общественный транспорт в Челнах на Рождество?
7 января автобусы начнут ходить с 02.30 по нескольким проспектам.
|03 января в 16:54
СМИ назвали имя предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле
В его совершении подозревается 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов.
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Правдомер
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Александр Сидякиндепутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
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16 ноября, 2016
Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:
"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными".
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Видео:
ГИБДД РТ рекомендует водителям воздержаться от поездок за город
ГИБДД Татарстана рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы города и быть предельно осторожными на дороге: выбирать безопасную скорость, избегать неоправданных маневров, быть предельно внимательными при приближении к пешеходным переходам.
Комментарии посетителей
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