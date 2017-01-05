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05 января в 15:42
ГИБДД РТ рекомендует водителям воздержаться от поездок за город
ГИБДД РТ рекомендует водителям воздержаться от поездок за город

В связи с ухудшением погодных условий, автовладельцам необходимо быть внимательными и осторожными.

05 января в 12:27
После ДТП в Челнах спасатели вытащили раненого водителя из авто
После ДТП в Челнах спасатели вытащили раненого водителя из авто

Сегодня утром на проспекте Хасана Туфана столкнулись «Дэу Нексия» и «БМВ».

05 января в 12:10
Эдуард Николаев выигрывает третий этап ралли Дакар-2017
Эдуард Николаев выигрывает третий этап ралли Дакар-2017

Дмитрий Сотников – на шестой позиции (+00:11:12). Антон Шибалов – десятый (+00:21:16), Айрат Мардеев – четырнадцатый (+00:35:02).

04 января в 16:10
Челнинцы получат госуслуги со скидкой в 30%
Челнинцы получат госуслуги со скидкой в 30%

Теперь госпошлины и регистрация обойдутся намного дешевле.

04 января в 14:40
Роспотребнадзор РТ продолжает борьбу с продажей лосьонов
Роспотребнадзор РТ продолжает борьбу с продажей лосьонов

Во время последних рейдов, было изъято 133 литра спиртосодержащей непищевой продукции.

04 января в 12:56
Челнинцы жалуются на плохое состояние дорог
Челнинцы жалуются на плохое состояние дорог

В систему “Народный контроль” поступают жалобы на заснеженные проспекты и улицы.

04 января в 12:45
Africa Eco Race: Экипаж Каргинова лидирует в зачете “грузовики”
Africa Eco Race: Экипаж Каргинова лидирует в зачете “грузовики”

По словам пилота, несмотря на то, что протяженность спецучастка составляла всего 85 км, на трассе было немало коварных сюрпризов, которые могли стоить спортсменам драгоценных минут.

04 января в 10:12
МЧС: в Татарстан надвигаются морозы
МЧС: в Татарстан надвигаются морозы

В связи с неблагоприятным прогнозом, управление дало советы жителям республики.

04 января в 10:00
Как будет ходить общественный транспорт в Челнах на Рождество?
Как будет ходить общественный транспорт в Челнах на Рождество?

7 января автобусы начнут ходить с 02.30 по нескольким проспектам.

03 января в 16:54
СМИ назвали имя предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле
СМИ назвали имя предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле

В его совершении подозревается 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Проголосовало: 88

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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
06 января 2017г. 07:15

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в 15:42
Рубрика: Вечерка On-Line

ГИБДД РТ рекомендует водителям воздержаться от поездок за город

ГИБДД РТ рекомендует водителям воздержаться от поездок за город

ГИБДД Татарстана рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы города и быть предельно осторожными на дороге: выбирать безопасную скорость, избегать неоправданных маневров, быть предельно внимательными при приближении к пешеходным переходам. 

Также в РТ  из-за ухудшения погодных условий ограничено движение грузового транспорта в составе автопоездов, сообщает "Эфир 24" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД России по РТ. Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

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