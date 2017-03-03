ГИБДД РТ рекомендует воздержаться от поездок за пределы города 4 марта

|03 марта в 15:05
Первые беспилотные автомобили поедут по трассе уже через два-три года. В РТ планируют через минимальные затраты подготовить достойную инфраструктуру для приема таких машин.
|03 марта в 14:54
Тимур Нагуманов объяснил в своем аккаунте Instagram, как пострадавшие клиенты-бизнесмены могут стать частью реестра кредиторов.
|03 марта в 14:10
На территории республики ожидается ухудшение погодных условий: осадки в виде мокрого снега, усиление ветра до 16 м/с, гололедица. Лучше воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.
|03 марта в 13:33
Авария произошла в седьмом часу утра на 39-м км трассы Чистополь — Нижнекамск. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля.
|03 марта в 09:58
Всего же в этом году в программу капитального ремонта вошли 147 домов на общую сумму более 1 млрд рублей.
|03 марта в 09:30
Банк входил в топ-50 банковской системы РФ. Помимо него, под санкции регулятора подпали Интехбанк и Анкор банк.
|03 марта в 08:55
По данным Минздрава РТ, в России рост потребительских цен на медикаменты, включая не жизненно важные лечебные препараты, составил 4,9%.
|03 марта в 08:30
Банкноты номиналом 5000 рублей они реализовали днем в торговых точках города.
|03 марта в 07:54
Сейчас 7 предприятий являются резидентами ТОСЭР. Они инвестировали в экономику Набережных Челнов 8 млрд руб.
|02 марта в 17:09
Награда вручена директору Центра информационных и коммуникационных технологий ПАО «КАМАЗ» Артему Головатому.
Комментарии посетителей
Да сосешь ты ######!
А какую “директор Татарстана” рожу отъел... Зажрался этот боров на деньгах колхозников...
Сегодня - 3 марта 2017 года “ТатФондБанк” “приказал долго жить.... 42-ой банк России по решению ЦБ РФ “накрылся”.......
Женщины играют в футбол, в хоккей, занимаются боксом и тяжелой атлетикой. Среди директоров (особенно...
ООО УК Маленькая страна вообще без лицензии работает уже 3 года... Электрика нет, сантехника нет... Зато...
Рыба-то им зачем??? Или дорожников в магазины не пускают?
Ага, задело мужиков за живое! Правда глаза колет. Большинство ни на что не способны, семьи содержать не могут,...
Нормальных мужчин много, а женщин - мало. Одни никчемные разведенки, никому ненужные, а мнят о себе много. На...
А почему после этой “программы”. Вместо ОДН в счетах - фактурах за ОДН в УК “Строим Будущее” появилось СИО,...
Камиллочка, вы возьмите на вооружение такую фразу: Если третий муж подряд бьёт жену по морде, возможно дело...
Конечно, учителя болеют... А ещё болеют их дети... А так как в школах большинство учителей женщины (наверное,...
полумиллионный город до сих пор не имеет центра. Однозначно считаю, что центральной улицей должен стать...
Правильные вещи говорите. Но где в Челнах взять нормальных мужиков? Уже второй раз развожусь, первый был...
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Правильно. Укатать его на всю жизнь и больше не слышать о нём, позабыть его...
все правильно, жители этих городов сами должны решать как будет выглядеть главная улица их города
Учителя - такие же, как все, люди. Тоже болеют, тоже уходят в декретный отпуск, тоже отпрашиваются с работы по...
Ничего не надо кроме приличных туалетов Все равно разгромят испортят варваров полно в Челнах почему тоноч
Проблема смены поколений общая для всех регионов, для всех отраслей (кроме новых типа айти, где ещё пожилых...
У нас очень хорошая природа. Постройте лучше у нас санаторий для всех жителей Татарстана. На рыбалку все едут...