ГИБДД РТ рекомендует воздержаться от поездок за пределы города 4 марта

4 марта на территории Татарстана ожидаются осадки в виде мокрого снега и мороси, усиление ветра до 16 м/с. В связи с перепадом температур на дорогах возможно образование гололедицы.

Управление ГИБДД МВД по РТ рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, напоминает о неукоснительном соблюдения Правил дорожного движения и призывает быть крайне внимательными и осторожными.