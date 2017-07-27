Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева

Металлическую скульптуру в виде герба города планируют сделать ко Дню республики Татарстан. Это идея благотворительной организации "Люди Татарстана". Начиная с весны, землю под челн под парусом, размером с автомобиль, пытались добиться в администрациях Автозаводского и Комсомольского районов. Однако переписка с чиновниками не привела к результату. И лишь на днях в организацию пришло письмо из управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития, которые предложили установить скульптуру на набережной Табеева, в районе композиции "сухой ручей".