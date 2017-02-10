Гигантское изображение Владимира Путина в тюбетейке появилось в центре Казани (ВИДЕО)

Гигантское изображение Владимира Путина в тюбетейке появилось в центре Казани на фасаде дома элитного жилкомплекса. Ролик с изображением светового панно, выложенный вчера на Ютьюб, набрал уже более 85 тысяч просмотров. При этом использовано фото российского президента 2000 года, когда он участвовал в казанском Сабантуе. Изображение дополняет слоган «Даже не думай уходить», - интернет-мемом стали слова известного актера Василия Ливанова, сказанные им недавно президенту Путину на вручении государственных наград в Кремле.