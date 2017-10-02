Гимназия из Челнов вошла в рейтинг школ для поступления в лучше вузы России

Гимназия № 26 Набережных Челнов вошла в топ-200 рейтинга лучших школ для поступления в ведущие вузы России (2017). Учебное заведение набрало 28,576 баллов и заняло 121 место в списке.

Согласно рейтингу за этот год, 19,5 абитуриентов, подготовленных гимназией № 26, поступили в вузы на бюджетной основе, пройдя конкурсные испытания. 4 абитуриента поступили в вузы на основании победы в олимпиаде, передает пресс-служба исполкома.

Добавим, всего в рейтинге представлены школы из 33 российских регионов. Кроме этого, гимназия № 26 ранее заняла второе место в рейтинге 100 лучших городских и сельских школ Татарстана, подготовленном Минобразования и науки РТ. При составлении рейтинга учитывались баллы по ЕГЭ: общий балл за русский язык, математику и предмет по выбору. Также оценивалось количество победителей и призеров олимпиад и учеников, не получивших аттестат.