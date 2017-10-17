Глава комитета Госсовета РТ: Татарстан сохранит должность президента до 2020 года

Глава комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин выразил уверенность в том, что Татарстан сохранит должность президента как минимум до 2020 года, пишет «Коммерсант».
Ягудин напомнил, что республика остается единственным субъектом, где высшее должностное лицо именуется президентом. По федеральному закону, Татарстан должен был отказаться от должности с 1 января 2016 года, но не сделал это.
– Наименование, как и сама система органов власти республики,— это собственное ведение субъекта РФ, – сказал депутат, отметив, что федеральный центр, «как это часто бывает, вторгся в эту сферу».
Рустама Минниханова избрали президентом Татарстана осенью 2015 года с результатом 94% голосов.
– Как говорил Минтимер Шаймиев, избирателям нравится не только сам президент, но и должность президента. Тем самым косвенно мы проголосовали и за наименование должности. До 2020 года, пока не закончится срок полномочий Минниханова, не должно быть вопросов, – подчеркнул Ягудин.
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