Глава комитета Госсовета РТ: Татарстан сохранит должность президента до 2020 года

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17 октября в 17:54
Устный экзамен по русскому языку станет обязательным в России с 2019 года‍
Устный экзамен по русскому языку станет обязательным в России с 2019 года‍

Планируется, что собеседование будет проходить во вторую среду февраля, сообщают в Рособрнадзоре. Экзамен будет оцениваться в формате зачет/незачет, как и итоговое сочинение, которое пишут одиннадцатиклассники.
17 октября в 17:22
В ПФР Челнов рассказали, как можно узнать о сформированных пенсионных правах
В ПФР Челнов рассказали, как можно узнать о сформированных пенсионных правах

Для получения информации зарегистрируйтесь на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

17 октября в 16:37
Жители Татарстана жалуются на излишнее тепло в квартирах
Жители Татарстана жалуются на излишнее тепло в квартирах

В Доме правительства РТ отметили, что если у жильцов домов есть серьезные замечания в адрес управляющих компаний, то им следует обращаться в жилищную инспекцию.

17 октября в 15:37
В Челнах людей с инвалидностью научат создавать сайты и веб-приложения
В Челнах людей с инвалидностью научат создавать сайты и веб-приложения

Седьмого ноября в ИТ-парке начнется обучение по WEB-разработке для людей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный проект называется «inIT».

17 октября в 08:37
В Челнах принимают заявки для участия в городском этапе премии «Студент года-2017»
В Челнах принимают заявки для участия в городском этапе премии «Студент года-2017»

В этом году конкурс пройдет по 15 номинациям. Студенты города могут подать свои заявки до 5 ноября в МЦ «Нур», в кабинет Городского студмовета.

17 октября в 08:27
Минздрав поддержал запрет курения возле подъездов
Минздрав поддержал запрет курения возле подъездов

Ведомство хочет запретить курение на открытом воздухе на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезды жилых домов. Жители нижних этажей не должны вдыхать дым.
17 октября в 08:11
В РТ за неделю заразились ОРВИ 13 тысяч человек
В РТ за неделю заразились ОРВИ 13 тысяч человек

На сегодня заболеваемость на территории республики ниже эпидпорога на 7,8%, уточняют специалисты Роспотребнадзора.

17 октября в 08:07
В Татарстане мужчина застрелил сына и ранил сноху
В Татарстане мужчина застрелил сына и ранил сноху

От полученного огнестрельного ранения сын подозреваемого скончался на месте. В настоящее время стрелявший свою вину признал. В содеянном не раскаивается.

16 октября в 16:55
Челнинцы пожаловались экологам на невозможность дышать в городе
Челнинцы пожаловались экологам на невозможность дышать в городе

Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ выявили, что виновником загрязнения стало ООО «Лес-Сервис», его деятельность приостановили на 30 суток.

16 октября в 16:31
В Челнах впервые возбудили уголовные дела на уклонистов от прохождения медосмотра в армию
В Челнах впервые возбудили уголовные дела на уклонистов от прохождения медосмотра в армию

Во время осеннего призыва на медицинские комиссии вызовут около 2 000 молодых людей. Основная категория – это студенты, которые будут оформлять право на отсрочку.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Рубрика: Вечерка On-Line

Глава комитета Госсовета РТ: Татарстан сохранит должность президента до 2020 года

Глава комитета Госсовета РТ: Татарстан сохранит должность президента до 2020 года

Глава комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин выразил уверенность в том, что Татарстан сохранит должность президента как минимум до 2020 года, пишет «Коммерсант».

Ягудин напомнил, что республика остается единственным субъектом, где высшее должностное лицо именуется президентом. По федеральному закону, Татарстан должен был отказаться от должности с 1 января 2016 года, но не сделал это.

– Наименование, как и сама система органов власти республики,— это собственное ведение субъекта РФ, – сказал депутат, отметив, что федеральный центр, «как это часто бывает, вторгся в эту сферу».

Рустама Минниханова избрали президентом Татарстана осенью 2015 года с результатом 94% голосов.

– Как говорил Минтимер Шаймиев, избирателям нравится не только сам президент, но и должность президента. Тем самым косвенно мы проголосовали и за наименование должности. До 2020 года, пока не закончится срок полномочий Минниханова, не должно быть вопросов, – подчеркнул Ягудин.

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Комментарии:

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16.10.2017 13:53

Какая разница: президент или глава республики? Минниханову что заняться больше нечем? Проблем в республике завались, а он за название цепляется, или его другие науськивают против Москвы? Непонятно. Ждем от президента республики заявления, кем он хочет называться.

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