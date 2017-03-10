Глава Минздрава РТ пообещал построить поликлиники и поднять зарплату медикам

47%татарстанцев недовольны качеством медицинских услуг, - такие данные соцопросов сегодня привели журналисты во время диалога с министром здравоохранения республики Аделем Вафиным.
На сегодняшний день в ремонте и модернизации нуждается 190 медучреждений.
Приведение в нормативное состояние всех поликлиник Татарстана – задача сложная. Программа реконструкции и строительство новых поликлиник рассчитана на три года. На ее реализацию планируют выделить 7,5 млрд рублей, сообщает Татар-информ.
В Татарстане стремятся к тому, чтобы каждая поликлиника стала дружелюбной к пациентам, поэтому немаловажный момент - кадровая политика.
А чтобы из государственных поликлиник специалисты не уходили в платные клиники, и рос престиж профессии - врачам уже этой осенью повысят зарплату на 180% по отношению к средней зарплате по региону, медсестрам и нянечкам на 90 и 80%, - пообещал глава Минздрава РТ.
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