Глава Минздрава РТ пообещал построить поликлиники и поднять зарплату медикам

47%татарстанцев недовольны качеством медицинских услуг, - такие данные соцопросов сегодня привели журналисты во время диалога с министром здравоохранения республики Аделем Вафиным.

На сегодняшний день в ремонте и модернизации нуждается 190 медучреждений.

Приведение в нормативное состояние всех поликлиник Татарстана – задача сложная. Программа реконструкции и строительство новых поликлиник рассчитана на три года. На ее реализацию планируют выделить 7,5 млрд рублей, сообщает Татар-информ.

В Татарстане стремятся к тому, чтобы каждая поликлиника стала дружелюбной к пациентам, поэтому немаловажный момент - кадровая политика.

А чтобы из государственных поликлиник специалисты не уходили в платные клиники, и рос престиж профессии - врачам уже этой осенью повысят зарплату на 180% по отношению к средней зарплате по региону, медсестрам и нянечкам на 90 и 80%, - пообещал глава Минздрава РТ.