Главарь челнинской ОПГ «Боксеры» получит €5200 за «бесчеловечное обращение»

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18 января в 10:04
Клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» проведут митинг
Клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» проведут митинг

Они будут требовать санации их умирающих банков. Организаторы надеются собрать не менее 1 000 человек

18 января в 09:19
График уборки снега в Челнах на 18 января
График уборки снега в Челнах на 18 января

Исполнительный комитет обращается к автовладельцам с просьбой следить за объявлениями об уборке дорог и отгонять машины.

17 января в 17:57
Следком начал проверку по факту гибели 9-классника в Челнах
Следком начал проверку по факту гибели 9-классника в Челнах

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.

17 января в 14:10
В Челнах введен карантинный режим
В Челнах введен карантинный режим

Речи о закрытии школ и приостановление учебного процесса пока не идет.

17 января в 12:43
Сбербанк опроверг информацию о выброшенных чеках в подъезде жилого дома в Челнах
Сбербанк опроверг информацию о выброшенных чеках в подъезде жилого дома в Челнах

В настоящее время сотрудники службы безопасности проверяют записи камер видеонаблюдения с целью расследования причин данного инцидента.

17 января в 11:21
В Челнах с 16-этажного дома сбросился девятиклассник
В Челнах с 16-этажного дома сбросился девятиклассник

По словам очевидцев, это произошло в 47 микрорайоне Нового города.

17 января в 10:32
В Татарстане задержали подростков на угнанной иномарке (ВИДЕО)

Чтобы остановить несовершеннолетних нарушителей, автоинспекторы выставили фуру, которая перегородила трассу.

17 января в 08:25
Исполком Челнов опубликовал очередной график уборки дорог
Исполком Челнов опубликовал очередной график уборки дорог

В городе для очистки дорог от снега привлекли 141 единицу техники: снегопогрузчики, гусеничный трактор, грейдера, фронтальные погрузчики, КАМАЗы для вывоза снега.

17 января в 08:22
В Татарстане началась эпидемия ОРВИ
В Татарстане началась эпидемия ОРВИ

Роспотребнадзор по РТ сообщает о начале эпидемии острых респираторных вирусных инфекций в республике: показатель заболеваемости выше эпидемического порога на 62,1%.

17 января в 08:18
914 камер следят за безопасностью в Челнах
914 камер следят за безопасностью в Челнах

Они установлены на домах и объектах социально-культурного назначения, чтобы обеспечивать видеонаблюдение за домом, парковкой, детской площадкой, двором.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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18 января 2017г. 10:07

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в 08:17
Рубрика: Вечерка On-Line

Главарь челнинской ОПГ «Боксеры» получит €5200 за «бесчеловечное обращение»

Главарь челнинской ОПГ «Боксеры» получит €5200 за «бесчеловечное обращение»

Более €5200 за «бесчеловечное обращение» во время следствия получит главарь банды «Боксеры» из Набережных Челнов Николай Юнзель, приговоренный в 2013-м к 22 годам колонии строгого режима. Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает «Коммерсант».

ОПГ «Боксеры» появилась в Челнах в начале 1990-х годов. Там и в Мензелинске группировка контролировала коммерческие структуры. В 1992-2001 годы во время передела сфер влияния «боксеры» пошли на 22 убийства. В 2013-м Верховный суд РТ осудил более 30 участников банды. Руководитель Юнзель, получивший наибольший срок, обжаловал приговор в Верховном суде РФ, но безуспешно.

В ноябре 2009 года он подал жалобу в ЕСПЧ, в которой утверждал, что с апреля 2008-го по октябрь 2009-го в следственном изоляторе Бугульмы его камера была «в плохом санитарном состоянии» и «заражена паразитами», там не работала система вентиляции, а в других давали некачественную пищу и грязное постельное белье, отсутствовали телевизор и холодильник. В набережночелнинском изоляторе временного содержания, где Юнзель провел 207 дней, камеры были «перенаселенными, и заключенные не имели доступа к прогулке на свежем воздухе».

Кроме того, в конце 2008 года у бандита разболелись зубы. Стоматолог диагностировал у него хронический пульпит и периодонтит, назначил срочное лечение. Однако, как утверждает Юнзель, его несвоевременно доставили в клинику и лечение завершили лишь в августе 2010 года. Все это время он, «мучимый невыносимой болью, не мог нормально спать». По словам заключенного, он был «оставлен практически беззубыми», но не получал в спецучреждениях мягкую пищу.

Юнзель попросил назначить ему в качестве компенсации морального вреда около €822 000. Представители РФ в ЕСПЧ назвали эту сумму «необоснованной и чрезмерной». В результате требование удовлетворили частично. Кроме того, Юнзелю выплатят €697, потраченные на почтовые расходы и судебные издержки.

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Комментарии:


. 17.01.2017 22:12

Ага, еще нос ему вареньем помазать, отправить отдыхать весь остаток срока в какую нить ниццу, уступать место в трамвае и переводить через дорогу. Он же в 90-е не со зла деньги выбивал и трупы в лесах закапывал - не он такой, жизнь такая. Вот такой вот веЕНЗЕЛЛЛЛЬ.

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