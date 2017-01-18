Главарь челнинской ОПГ «Боксеры» получит €5200 за «бесчеловечное обращение»

Более €5200 за «бесчеловечное обращение» во время следствия получит главарь банды «Боксеры» из Набережных Челнов Николай Юнзель, приговоренный в 2013-м к 22 годам колонии строгого режима. Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает «Коммерсант».
ОПГ «Боксеры» появилась в Челнах в начале 1990-х годов. Там и в Мензелинске группировка контролировала коммерческие структуры. В 1992-2001 годы во время передела сфер влияния «боксеры» пошли на 22 убийства. В 2013-м Верховный суд РТ осудил более 30 участников банды. Руководитель Юнзель, получивший наибольший срок, обжаловал приговор в Верховном суде РФ, но безуспешно.
В ноябре 2009 года он подал жалобу в ЕСПЧ, в которой утверждал, что с апреля 2008-го по октябрь 2009-го в следственном изоляторе Бугульмы его камера была «в плохом санитарном состоянии» и «заражена паразитами», там не работала система вентиляции, а в других давали некачественную пищу и грязное постельное белье, отсутствовали телевизор и холодильник. В набережночелнинском изоляторе временного содержания, где Юнзель провел 207 дней, камеры были «перенаселенными, и заключенные не имели доступа к прогулке на свежем воздухе».
Кроме того, в конце 2008 года у бандита разболелись зубы. Стоматолог диагностировал у него хронический пульпит и периодонтит, назначил срочное лечение. Однако, как утверждает Юнзель, его несвоевременно доставили в клинику и лечение завершили лишь в августе 2010 года. Все это время он, «мучимый невыносимой болью, не мог нормально спать». По словам заключенного, он был «оставлен практически беззубыми», но не получал в спецучреждениях мягкую пищу.
Юнзель попросил назначить ему в качестве компенсации морального вреда около €822 000. Представители РФ в ЕСПЧ назвали эту сумму «необоснованной и чрезмерной». В результате требование удовлетворили частично. Кроме того, Юнзелю выплатят €697, потраченные на почтовые расходы и судебные издержки.
Комментарии посетителей
Не верти ему, он вор!
Ага, еще нос ему вареньем помазать, отправить отдыхать весь остаток срока в какую нить ниццу, уступать место...
Девушка, вы то хоть не тупите. Кто вам сказал, что работяги, как вы говорите, мне плохи ? Мне омерзительно то...
Можно погадать на записках под подушку валенках за забор но по воску книге и жечь бумагу не надо Страшно...
Фу какой противный этот 123. Чем плохи тебе простые работяги, чтобы ты белоручка без них делал? В гавне бы жил в...
Ну. И че ? А тебя в лизоблюды еще не позвали ? Ну ты главное своим детишкам тогда объясни - что например диплом...
У профессора есть кучка лизоблюдов в институте, похоже 123-й из них и я даже догадываюсь кто это. Аспирантишка...
И тебе тоже всего хорошего. Паров аммиака от собачьих колбасок лишку не перенюхай. Прощай, “правдивое” чмо ... ...
было бы хорошо, если бы доступ к этим камерам получили все желающие, в прошлом году была возможность смотреть...
сохраняющий не пост президента, а звание президента. а пост у него (в статье написано правильно) - глава...
Жаль мне тебя, судя по твоим текстам ты лгун и неудачник, признай уж это, сделай первый шаг к достойной жизни и...
Да это правнук лейтенанта Шмидта шабашит...
Банк бы такой фигнёй вряд ли страдал, сами себя так дискредитировать. Скорее всего кто-то подбрасывает от...
Дурень, благодаря диплому и довольно приличному количеству цифр “4” и “5” во вкладыше к нему я как раз и не...
Зависть плохое чувство, работай и дальше на своём заводе доходяга.
Конечно, конечно ... Уборщики собачьего дерьма с тротуаров всегда нужны. Ты главное помни, что в каждом деле...
СЛАВА ГЕРОЯМ РОССИИ !
да уж поболе доходяг инженеришек на КамАЗе зарабатываю и кризис по барабану.
Правильно профессор говорит. Бедность это динамит.... Надо чиновникам и олигархам кое-что отстёгивать из...
А ты, Ильдар, раз учился плохо, теперь работай хорошо именно руками. По принципу - бери (на лопату навоза)...