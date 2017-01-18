Главарь челнинской ОПГ «Боксеры» получит €5200 за «бесчеловечное обращение»

Более €5200 за «бесчеловечное обращение» во время следствия получит главарь банды «Боксеры» из Набережных Челнов Николай Юнзель, приговоренный в 2013-м к 22 годам колонии строгого режима. Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает «Коммерсант».

ОПГ «Боксеры» появилась в Челнах в начале 1990-х годов. Там и в Мензелинске группировка контролировала коммерческие структуры. В 1992-2001 годы во время передела сфер влияния «боксеры» пошли на 22 убийства. В 2013-м Верховный суд РТ осудил более 30 участников банды. Руководитель Юнзель, получивший наибольший срок, обжаловал приговор в Верховном суде РФ, но безуспешно.

В ноябре 2009 года он подал жалобу в ЕСПЧ, в которой утверждал, что с апреля 2008-го по октябрь 2009-го в следственном изоляторе Бугульмы его камера была «в плохом санитарном состоянии» и «заражена паразитами», там не работала система вентиляции, а в других давали некачественную пищу и грязное постельное белье, отсутствовали телевизор и холодильник. В набережночелнинском изоляторе временного содержания, где Юнзель провел 207 дней, камеры были «перенаселенными, и заключенные не имели доступа к прогулке на свежем воздухе».

Кроме того, в конце 2008 года у бандита разболелись зубы. Стоматолог диагностировал у него хронический пульпит и периодонтит, назначил срочное лечение. Однако, как утверждает Юнзель, его несвоевременно доставили в клинику и лечение завершили лишь в августе 2010 года. Все это время он, «мучимый невыносимой болью, не мог нормально спать». По словам заключенного, он был «оставлен практически беззубыми», но не получал в спецучреждениях мягкую пищу.

Юнзель попросил назначить ему в качестве компенсации морального вреда около €822 000. Представители РФ в ЕСПЧ назвали эту сумму «необоснованной и чрезмерной». В результате требование удовлетворили частично. Кроме того, Юнзелю выплатят €697, потраченные на почтовые расходы и судебные издержки.