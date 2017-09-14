Главе челнинского ОБОП продлили домашний арест

Сегодня Советский районный суд Казани по просьбе обвинителя продлил домашний арест начальника отдела по борьбе с организованной преступностью в Набережных Челнах, подполковника Даниля Закирова на два месяца.

Закиров обвиняется в вымогательстве, злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Следователь, работающий по делу, утверждает что он является «активным участником преступной группы». Помимо Закирова подозреваемым по делу проходит его тезка и подчиненный - Даниль Шакиров, сообщает портал "Челны24".