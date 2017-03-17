Главной хозяюшкой города стала челнинка Мухамадиева

Обладательницей титула «Челнинская хозяюшка-2017» стала Айгуль Мухамадиева, сообщает пресс-служба исполкома города. Финал конкурса прошел во Дворце культуры «КАМАЗ».
За звание лучшей хозяйки боролись шесть претенденток. Конкурсантки продемонстрировали свое мастерство в таких этапах, как презентация, кулинарное искусство, творческий номер, лайфхак, блиц-опрос, интернет-симпатии.
В номинации «Мисс неповторимость» победила художественный руководитель молодежного центра «Нур» Резеда Тукранова. «Мисс очарование» стала Альбина Ганиева, «Мисс элегантность» – Рауза Мусина, «Мисс изящество» – Гульнара Миндиярова, «Мисс стиль» – Гульнара Басырова.
По итогам онлайн-голосования в номинации «Приз зрительских симпатий» наибольшее количество голосов набрала Гульнара Басырова.
Все победительницы конкурса были награждены дипломами и памятными призами.
Комментарии посетителей
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А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
Это решение касается только частных фирм и компаний, в государственных учреждениях такой запрет существует...
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
А деньги-то не считая и не контролируя можно на это мероприятие списать !!! Как у змеи, ног потом не найти...
Журналисты, первый абзац прочитайте и исправьте, пожалуйста