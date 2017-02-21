Главный режиссер театра им. Г. Камала проведет собеседование в Челнах

21 февраля в 11.00 во Дворце культуры «Энергетик» Набережных Челнов главный режиссер Татарского государственного академического театра им. Г. Камала Фарид Бикчантаев проведет собеседование со всеми желающими поступить на актерский курс театрального факультета Казанского государственного института культуры. Об этом сообщил директор театра Ильфир Якупов.

Напомним, Казанский институт культуры и театр Камала объявили набор студентов на 2017-2018 учебный год на актерский курс (татарское отделение). Обучение для актеров составляет 4 года. Заявления принимаются с 15 июня по 15 июля.

В Казани консультации будут проходить с 1 марта каждое воскресенье с 11 до 13 часов в театре Камала, сообщает "Татар-информ".