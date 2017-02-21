Главный санитарный врач Челнов обеспокоен нарушениями осанки у школьников

Проблемы с осанкой и зрением возникают у детей из-за устаревшей мебели и недостаточной освещенности помещений в учебных заведениях. У современных школьников есть проблемы и с желудочно-кишечным трактом. Все претензии сотрудники Роспотребнадзора озвучили на совещании в мэрии.

По данным Роспотребнадзора меньше четверти всех школьников города питаются в столовой дважды в день. От обеда чаще всего отказываются старшеклассники. Повлиять на их решение должны родители, уверен главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев.

Проблемным вопросом по заявлению начальника Роспотребнадзора остается и обеспеченность школ города мебелью, которая соответствует возрастным показателям учащихся. В 24% обследованных учебных заведений специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения. Есть проблемы и с освещенностью кабинетов, сообщает Эфир-24.

Проблемы со зрением возникают именно из-за заниженного уровня искусственной освещенности в образовательных учреждениях, подытожил главный санитарный врач.