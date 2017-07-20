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20 июля в 17:28
Главу «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова отправили под домашний арест
Главу «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова отправили под домашний арест

Ему предъявляют обвинение в превышении, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в вымогательстве.

20 июля в 16:39
В Татарстане на допвыборах подсчет голосов будет делаться с помощью QR-кодов.
В Татарстане на допвыборах подсчет голосов будет делаться с помощью QR-кодов.

Метод применят при составлении протоколов участковыми избирательными комиссиями по итогам выборов, которые пройдут 10 сентября.

20 июля в 16:05
Хабенский отказался от руководства своей студии в Татарстане
Хабенский отказался от руководства своей студии в Татарстане

Казанская художественная школа намерена продолжить работу в прежнем режиме.

20 июля в 14:41
Улицу Промышленную в Челнах отремонтируют до конца лета
Улицу Промышленную в Челнах отремонтируют до конца лета

Участок от Ризовского кольца имеет протяженность 6,4 км в каждую сторону.

20 июля в 10:52
ГИБДД Челнов начала проверку автобусов и маршруток
ГИБДД Челнов начала проверку автобусов и маршруток

Сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние транспорта и наличие необходимых документов. Как оказалось, некоторые водители выходят на линию с нарушениями требований безопасности.

20 июля в 09:41
В Набережных Челнах женщина утонула на глазах у брата
В Набережных Челнах женщина утонула на глазах у брата

Трагедия произошла рядом с лодочной станцией «Маяк». По предварительным данным, после застолья женщина пошла купаться и в какой-то момент пошла ко дну.

20 июля в 09:17
В Челнах в поселке ЗЯБ сегодня перекроют движение транспорта
В Челнах в поселке ЗЯБ сегодня перекроют движение транспорта

В поселке ЗЯБ на улице Комарова, от улицы Х. Такташа до улицы Жукова, с 14:00 до 22:00 будет полностью перекрыто движение в обоих направлениях в связи с проведением дорожных работ.

20 июля в 09:07
Россия попала в число худших стран для пенсионеров
Россия попала в число худших стран для пенсионеров

Россия заняла 40-ю позицию из 43 возможных. Самое последнее место теперь занимает Индия. Чуть выше расположились Греция (42 место) и Бразилия (41 место).
20 июля в 08:37
Присоединение Крыма к России включат в школьную программу
Присоединение Крыма к России включат в школьную программу

Минобрнауки РФ готовит пилотный проект по проведению в школах уроков современной истории России.

20 июля в 08:37
За три года в Татарстане отремонтируют 820 детсадов
За три года в Татарстане отремонтируют 820 детсадов

В текущем году в программу капремонта включено 146 образовательных организаций, в том числе 110 детсадов. На ремонт дошкольных учреждений направлено 1620 млн рублей.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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20 июля 2017г. 23:11

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в 17:28
Рубрика: Вечерка On-Line

Главу «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова отправили под домашний арест

Главу «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова отправили под домашний арест

Советский районный суд Казани отправил Даниля Закирова, начальника отдела по борьбе с оргпреступностью МВД по РТ по г. Набережные Челны, под домашний арест до 16 сентября. Следователь же настаивал на аресте, сообщает "Реальное время".

Напомним, что Закирову предъявляют обвинение в превышении, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в вымогательстве. Сегодня главе «шестого отдела» предъявлено новое обвинение по делу о нераскрытом поджоге адвокатской коллегии в Набережных Челнах. По версии следствия, в декабре 2016 года Закиров пытался «склонить заведомо невиновное лицо» к даче показаний о причастности к этому поджогу и с этой целью встречался с осужденным Хасьяновым.

В суде следователь Алия Мухъянова заявила, что к ее коллегам обратились свидетели, родственники потерпевших и рассказали, что со стороны Закирова и его подчиненных продолжают поступать угрозы. Защита полицейского напротив указала, что это следователи оказывают давление на свидетелей.

Сам Даниль Закиров отрицает вину. В ближайшие два месяца он будет находится под арестом в доме отца.

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Комментарии:


. 20.07.2017 20:07

Согласно решения Советского районного суда г. Казани граждане России в полной мере увидели истинное лицо Правосудия.
Закиров Д.М. занимаясь длительной преступной деятельностью (рекет, незаконное хранение орудия, избиения граждан России, крышевание ОПГ и наркодилеров и т.д.) сколотил баснословное “космическое” финансовое состояние, которое не позволит ФЕМИДЕ установить верховенство Закона, защитить права и свободы граждан России от бандитов в погонах. Полное отсутствие Свободы Совести суда, где решение судьи Советского районного суда г. Казани, является преступлением против Конституции России и Правосудия и причиняет ущерб правам и свободам граждан России.

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