Главу «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова отправили под домашний арест

Советский районный суд Казани отправил Даниля Закирова, начальника отдела по борьбе с оргпреступностью МВД по РТ по г. Набережные Челны, под домашний арест до 16 сентября. Следователь же настаивал на аресте, сообщает "Реальное время".

Напомним, что Закирову предъявляют обвинение в превышении, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в вымогательстве. Сегодня главе «шестого отдела» предъявлено новое обвинение по делу о нераскрытом поджоге адвокатской коллегии в Набережных Челнах. По версии следствия, в декабре 2016 года Закиров пытался «склонить заведомо невиновное лицо» к даче показаний о причастности к этому поджогу и с этой целью встречался с осужденным Хасьяновым.

В суде следователь Алия Мухъянова заявила, что к ее коллегам обратились свидетели, родственники потерпевших и рассказали, что со стороны Закирова и его подчиненных продолжают поступать угрозы. Защита полицейского напротив указала, что это следователи оказывают давление на свидетелей.

Сам Даниль Закиров отрицает вину. В ближайшие два месяца он будет находится под арестом в доме отца.